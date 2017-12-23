В Казани в местах встречи Нового года установят ограждения-антитараны

В Казани все городские новогодние елки будут находиться под круглосуточной охраной полиции, а на подъездных путях установят ограждения-антитараны. Об этом сегодня в ходе делового понедельника сообщил начальник УВД Алексей Соколов.

По его словам, антитараны станут препятствием для несанкционированного доступа транспорта в местах массового скопления людей.

- Также с сегодняшнего дня в городе вводится особый противопожарный режим. В рамках операции «Пиротехника» будет проведена проверка пожаротехнического состояния зданий, где пройдут новогодние мероприятия, - отметил Соколов.

Безопасность казанцев в новогодние праздники обеспечат более тысячи сотрудников полиции.