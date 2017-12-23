В Казани мужчина погиб, во время ремонта на балконе воткнув в себя «болгарку»

В Казани скончался 32-летний мужчина, который во время ремонта на балконе случайно поранил себя "болгаркой", от большой кровопотери он погиб уже в больнице. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Предварительно, 23 декабря около 15:00 мужчина занимался ремонтными работами у себя дома по улице Вагапова, по неосторожности он получил сильную травму - обширное сечение правого бедра.

- Его госпитализировали, примерно в 23:00 он скончался, не приходя в сознание, от обширной кровопотери, - рассказали ProKazan.ru.

Следственный комитет начал по данному факту доследственную проверку.