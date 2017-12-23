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В Казани мужчина погиб, во время ремонта на балконе воткнув в себя «болгарку»

В Казани мужчина погиб, во время ремонта на балконе воткнув в себя "болгарку"
16+
Фото: личная страница vk.com

В Казани скончался 32-летний мужчина, который во время ремонта на балконе случайно поранил себя "болгаркой", от большой кровопотери он погиб уже в больнице. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Предварительно, 23 декабря около 15:00 мужчина занимался ремонтными работами у себя дома по улице Вагапова, по неосторожности он получил сильную травму - обширное сечение правого бедра.

- Его госпитализировали, примерно в 23:00 он скончался, не приходя в сознание, от обширной кровопотери, - рассказали ProKazan.ru.

Следственный комитет начал по данному факту доследственную проверку.

Денис Зарипов, 25.12.2017, 10:38
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин25 декабря 2017, 11:00
Глупая смерть, такой молодой! По фото, конечно, не скажешь. Либо полный диск поставил, либо пилил искрами от себя. А может и то и другое, но в этом случае то что он дожил до 32 - это просто фантастика!
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Горожанин25 декабря 2017, 11:00
Пильный диск, конечно, по дереву
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горожанин25 декабря 2017, 11:07
Лицо знакомо-фам.не помню.
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Горожанин25 декабря 2017, 11:17
От себя пилил походу
3
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Горожанин25 декабря 2017, 11:18
ушм самый опасный электроинструмент
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Горожанин25 декабря 2017, 11:36
Что самое ужасное - в больнице что крови не было? Столько времени не могли остановить кровотечение
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Горожанин25 декабря 2017, 12:10
В ответ на комментарий пользователя
Что самое ужасное - в больнице что крови не было? Столько времени не могли остановить кровотечение
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Он поранился днём а госпитализировали только в 23:00, много времени потерял он, может дома перевязали рану , а кровь шла и шла. Соболезую близким, неожиданная спонтанная смерть.
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Горожанин25 декабря 2017, 12:39
Задолбали эти мастера, как выходной, так с 5 утра что-то мастерят, сверлят, режут, подыхают от безделья люди по выходным, вот и занимаются какой-то хренатенью, мешая окружающим
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Горожанин25 декабря 2017, 13:03
В ответ на комментарий пользователя
Глупая смерть, такой молодой! По фото, конечно, не скажешь. Либо полный диск поставил, либо пилил искрами от себя. А может и то и другое, но в этом случае то что он дожил до 32 - это просто фантастика!
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Один слесарь после резки арматуры, отпустил выключатель.,выпрямился и...отпустил болгарку себе на колено. Диск режущий еще по инерции крутился. Разрезала спецовку и... Ладно рана была не глубокая.
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Иии25 декабря 2017, 13:09
Если втечении не продолжительного времени потерять крови более 30% от общего объёма циркулирующей крови (больше 1.6-1.8 литра), развивается ДВС синдром (кровь не сворачивается и льется отовсюду). Лей крови сколько хочешь, а иногда помочь не можешь. Особенно ДВС легко развивается у мужиков.
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Горожанин25 декабря 2017, 13:27
В ответ на комментарий пользователя
Пильный диск, конечно, по дереву
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Скорее всего. При разрыве диска раны локализуются на внутренней поверхности бедра и в промежности.
0
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Горожанин25 декабря 2017, 13:56
Caмый лeгкий cпocoб бpoсить Kypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeднoй пpивычки зa пapу днeй и пoлнoстью измeнить cвoю жизнь. Coвeтyю вcем - http://0rz.tw/8rVmh
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горожанин25 декабря 2017, 13:57
Мужчины, будьте повнимательнее, аккуратнее с инструметами. Какая досада. Очень жалко. Он ведь чей то сын, возможно муж, отец...
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Горожансто25 декабря 2017, 14:18
На вагапова отморозки живут
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Горожанин25 декабря 2017, 14:37
Запретить нах продавать электроинструмент непрофи! Бабы вдовами останутся с такими рукож..ми мастерами. Или с инвалидами.
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