Казань за неделю: Минниханов о встрече с Путиным, возмущенные мусульманки и «Дубравная»

Минниханов рассказал, как прошла «внезапная» встреча с Путиным
Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, как прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
- Нам бы хотелось узнать, как прошла ваша встреча с Владимиром Путиным?, - задали первый вопрос журналисты.
- Прошла позитивно. Доложил о социально экономических показателях. Обсудили вопросы по дорогам, жилью. Когда пресса ушла, рассказал о планах на 2018 год, - сказал Минниханов.
СК о расстреле в подъезде в Константиновке: убийцы были в масках, их ищут
В Следственном комитете РТ прокомментировали расстрел 58-летнего мужчины в поселке Константиновка в подъезде дома по улице Интернациональная, выяснилось, что двое подозреваемых были в масках, их ищут.
- Потерпевший с супругой приехали к дому на Audi, после чего зашли в подъезд, где их ждали двое мужчин в масках, вооруженных, предположительно, пистолетом ПСМ и травматическим оружием. Произведя в потерпевшего несколько выстрелов, они отобрали у него портфель и скрылись, - сообщили следователи.
На проспекте Ямашева «красный» автобус снес столб, 15 человек попали в больницу
В Казани на проспекте Ямашева рядом с бассейном «Оргсинтез» пассажирский автобус маршрута №33 снес столб.
Выяснилось, что водитель не справился с упралвением из-за неустановленного предмета на дороге. Пострадали 15 человек.
В Казани вновь перенесли открытие станции метро «Дубравная»
В Казани станцию метро «Дубравная», которую обещали открыть ко Дню города (30 августа), затем к Новому году, теперь обещают открыть ко Дню Победы — 9 мая.
По словам гендиректора «Казметростроя» Марата Рахимова, было принято решение не гнаться за сроками.
Казанские мусульманки возмутились запрету плавать в бассейнах города
В редакцию ProKazan.ru обратились мусульманки Казани, которые не могут свободно заниматься плаванием. Как оказалось, в Татарстане у них нет полной свободы в занятиях спортом.