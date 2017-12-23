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В Казани возвели новогоднюю елку из велосипедов
16:23, 24.12.201738
В Челнах крановый завод опубликовал эротический календарь на 2018 год
20:11, 24.12.201723
Казань за неделю: Минниханов о встрече с Путиным, возмущенные мусульманки и "Дубравная"
18:30, 24.12.201735
СМИ: казанцы испугались введения платы за парковку у ТЦ "Тандем"
13:18, 24.12.201745
В центре Казани мужчина с обрезом напал на продуктовый магазин
12:11, 24.12.201727
В Татарстане в букмекерской конторе один из посетителей устроил стрельбу из ружья
11:16, 24.12.201713
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Казанец погиб, упав с балкона второго этажа на ограду
10:59, 24.12.201725
В Казани пройдет отборочный тур "Мисс Татарстан 2018"
10:30, 24.12.201717
Туристический автобус с жителями Татарстана, ехавший с родины Деда Мороза, попал в ДТП
10:29, 24.12.201719
В Татарстане мать попыталась убить себя и сына, отравив газом
10:01, 24.12.201735
В Казани оправдали организатора митинга в поддержку татарского языка у Госсовета РТ
09:42, 24.12.201736
Сотрудники казанского завода сравнили вертолеты с фастфудом
09:18, 24.12.201716
Сегодня в Татарстане ожидается сильная метель
09:09, 24.12.20171
Фигуристка из Татарстана Евгения Тарасова стала чемпионкой России в парном катании
21:00, 23.12.201719
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
16:48, 23.12.201710
Ксению Собчак выдвинула кандидатом в президенты партия «Гражданская инициатива»
16:23, 23.12.201743
В РТ женщина обвинила омбудсмена, что ей посоветовали сдать детей в приют на время ипотеки
15:28, 23.12.201757
В Казани пятеро мужчин предстанут перед судом за похищение бизнесмена и вымогательство
15:14, 23.12.20176
В Татарстане попал в аварию рейсовый автобус, следовавший в Набережные Челны
13:43, 23.12.201722
В больнице скончался еще один студент КФУ из Ирака, пострадавший в аварии в РТ
13:22, 23.12.201741
При пожаре в Зеленодольске очевидцы спасли из горящего дома ребенка
12:40, 23.12.20177
В Казани на перекрестке улиц Побежимова-Челюскина подключили светофор
12:14, 23.12.201722
Казанский «Рубин» может перейти в частную собственность
11:38, 23.12.201727
Этой зимой на Лебяжье появятся освещенные лыжные трассы, а судьбу озера решат казанцы
10:43, 23.12.201729
Глава Центробанка считает, что россиянам «кажется» высокая инфляция
09:46, 23.12.201762
Дима Билан не смог спасти зеленодольца от вылета в шоу «Голос»
09:21, 23.12.201720
Синоптики: сегодня в Казани снег и минус 9 градусов
08:08, 23.12.2017
«Ростелеком» обнуляет стоимость местных звонков с таксофонов универсальной услуги связи
19:34, 22.12.20175
Дочь мужчины, живущего в автомобиле под Казанью, обвинила отца в обмане всей страны
19:00, 22.12.201770
Минниханов заявил, что основная инфраструктура Казани готова к ЧМ-2018 по футболу
18:48, 22.12.201717
Казанские мусульманки возмутились запрету плавать в бассейнах города
18:10, 22.12.201797
Минниханов об антикоррупционных расследованиях в РТ: «Чиновникам работать стало сложнее»
18:07, 22.12.201731
Татарстан получит 1 млрд рублей на благоустройство городской среды
17:48, 22.12.201721
«РТ Лабс» разработал сервис «Мультиоплаты» на Едином портале госуслуг
17:22, 22.12.2017
Минниханов об отмене обязательного татарского языка: «Все происходило очень быстро»
17:15, 22.12.201789
Президент РТ о банковском кризисе: «Нам еще долго предстоит решать проблему»
16:50, 22.12.201718
В Казани нашли застреленным экс-сотрудника МВД
16:33, 22.12.201718
Минниханов рассказал, как прошла «внезапная» встреча с Путиным
16:19, 22.12.201729
Чемпионат мира по футболу в России покажут на трех телеканалах
16:13, 22.12.2017
Казна Татарстана вновь выставила на продажу битый Mercedes за 240 тыс рублей
15:42, 22.12.201712
Завтра в Казани ожидается до 9 градусов мороза
15:19, 22.12.2017
ДТП с 15 пострадавшими на Ямашева: водителю автобуса помешал "предмет" на дороге
15:19, 22.12.201718
В Татарстане мужчина поджег квартиру, чтобы скрыть убийство
14:58, 22.12.20173
600 дворников и тонны снега: власти Казани показали, почему сложно быстро чистить улицы
14:33, 22.12.201779
В Челнах "скорая" проехала на "красный" и попала в ДТП: это сняли на видео
14:14, 22.12.201711
Уволенным сотрудникам «Спурт банка» выплатят более 4 млн рублей
14:11, 22.12.20174
Казанцы встали в очередь на улице Баумана, чтобы попасть в обновленный "Макдоналдс"
13:39, 22.12.201728
Верховный суд РТ подтвердил: экс-глава "Татфондбанка" встретит Новый год в СИЗО
13:19, 22.12.201726
В Татарстане на трассе 22-летний студент из Ирака на BMW устроил смертельное ДТП
13:05, 22.12.201727
Центр Казани встал в пробках из-за неисправных светофоров на Сибгата Хакима-Декабристов
12:25, 22.12.201720
Стало известно, когда откроется каток на Кремлевской набережной
11:59, 22.12.20178
В Татарстане мужчина, решив проведать сына, нашел его с женой мертвыми
11:31, 22.12.201713
СМИ: В России темпы роста коммунальных платежей в три раза превысили инфляцию
11:20, 22.12.201735
Пятилетняя челнинка нарисует песком перед Максимом Галкиным
10:54, 22.12.201722
Казанский школьник станет президентом Татарстана. Но только "чуть-чуть"
10:36, 22.12.201739
В Татарстане после капремонта откроют мост через Бездну
10:33, 22.12.20174
«Ночью страшно находиться на улице!». Под Казанью лисы раздирают домашних кошек
10:17, 22.12.201743
Ксения Собчак приедет в Казань 28 декабря‍
10:03, 22.12.201746
Центробанк включил в черный список банкиров почти 5 тысяч человек
09:43, 22.12.20177
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Казань за неделю: Минниханов о встрече с Путиным, возмущенные мусульманки и «Дубравная»

Казань за неделю: Минниханов о встрече с Путиным, возмущенные мусульманки и "Дубравная"
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Портал ProKazan.ru публикует самые важные новости прошедшей недели

Минниханов рассказал, как прошла «внезапная» встреча с Путиным

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, как прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

- Нам бы хотелось узнать, как прошла ваша встреча с Владимиром Путиным?, - задали первый вопрос журналисты.

- Прошла позитивно. Доложил о социально экономических показателях. Обсудили вопросы по дорогам, жилью. Когда пресса ушла, рассказал о планах на 2018 год, - сказал Минниханов.

СК о расстреле в подъезде в Константиновке: убийцы были в масках, их ищут

В Следственном комитете РТ прокомментировали расстрел 58-летнего мужчины в поселке Константиновка в подъезде дома по улице Интернациональная, выяснилось, что двое подозреваемых были в масках, их ищут.

- Потерпевший с супругой приехали к дому на Audi, после чего зашли в подъезд, где их ждали двое мужчин в масках, вооруженных, предположительно, пистолетом ПСМ и травматическим оружием. Произведя в потерпевшего несколько выстрелов, они отобрали у него портфель и скрылись, - сообщили следователи.

На проспекте Ямашева «красный» автобус снес столб, 15 человек попали в больницу

В Казани на проспекте Ямашева рядом с бассейном «Оргсинтез» пассажирский автобус маршрута №33 снес столб. 

Выяснилось, что водитель не справился с упралвением из-за неустановленного предмета на дороге. Пострадали 15 человек.

В Казани вновь перенесли открытие станции метро «Дубравная»

В Казани станцию метро «Дубравная», которую обещали открыть ко Дню города (30 августа), затем к Новому году, теперь обещают открыть ко Дню Победы — 9 мая.

По словам гендиректора «Казметростроя» Марата Рахимова, было принято решение не гнаться за сроками.

Казанские мусульманки возмутились запрету плавать в бассейнах города

В редакцию ProKazan.ru обратились мусульманки Казани, которые не могут свободно заниматься плаванием. Как оказалось, в Татарстане у них нет полной свободы в занятиях спортом.

Н. Вильданов, 24.12.2017, 18:30
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин24 декабря 2017, 18:51
Щас клопы диванные вылезут и соплями комменты начнут на ''проказан '' мазать.:-D
9
16
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"""24 декабря 2017, 19:32
В ответ на комментарий пользователя
Щас клопы диванные вылезут и соплями комменты начнут на ''проказан '' мазать.:-D
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:-D-вы первый )
14
18
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин24 декабря 2017, 19:45
Я же вам говорю: Мне нужно отремонтировать 3 унитаза, 7 душевых кабин и 3 бидэ
1
4
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Горожанин24 декабря 2017, 19:48
Да и так понятно, что врут кругом медведопуты. Вешают лапшу на уши, 83 процента за Путина! Надоело в этой лжи барахтаться. Скоро зарплата и пенсия у большинства будет три копейки. И с Путиным наш корабль идёт на дно. Давай Путин ! Уходи ты на пенсию ради бога и хватит народ зомбировать!
9
8
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Горожанин24 декабря 2017, 19:50
В каждом государстве есть мафия, но только в России у мафии есть свое собственное государство.
2
7
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Горожанин24 декабря 2017, 19:51
Если в результате почти 20 летней деятельности Путина в стране появилось 20 млн. бедных, то может стоит простым людям задать себе простой вопрос: "А оно нам надо?"
3
8
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Горожанин24 декабря 2017, 19:52
Спросите у Эльвиры Сахипзадовны и она вам скажет,что ваша бедность вам только кажется.
0
6
Согласны с автором?
Горожанин24 декабря 2017, 20:04
В ответ на комментарий пользователя
Если в результате почти 20 летней деятельности Путина в стране появилось 20 млн. бедных, то может стоит простым людям задать себе простой вопрос: "А оно нам надо?"
Развернуть
Ну ты и дураааак! Иди голосуй за Навального и засунь себе в ж.опу огурец, кретин!
10
6
Согласны с автором?
Горожанин24 декабря 2017, 20:05
В ответ на комментарий пользователя
Да и так понятно, что врут кругом медведопуты. Вешают лапшу на уши, 83 процента за Путина! Надоело в этой лжи барахтаться. Скоро зарплата и пенсия у большинства будет три копейки. И с Путиным наш корабль идёт на дно. Давай Путин ! Уходи ты на пенсию ради бога и хватит народ зомбировать!
Развернуть
Иди на х..й, скскоти! Умри!
8
2
Согласны с автором?
мин рус24 декабря 2017, 20:12
В ответ на комментарий пользователя
Рустам Нургалиевич великий человек!
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воистину там знэщит
3
0
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Горожанин24 декабря 2017, 20:36
В ответ на комментарий пользователя
Ну ты и дураааак! Иди голосуй за Навального и засунь себе в ж.опу огурец, кретин!
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- Почему у Путина так много телохранителей?
- Поодиночке они его боятся...
1
7
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Горожанин24 декабря 2017, 20:37
В ответ на комментарий пользователя
Иди на х..й, скскоти! Умри!
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- Если не Путин, то кто?! - спросил народ.
- Артур Очеретный, - ответила Людмила Путина.
2
3
Согласны с автором?
Горожанин24 декабря 2017, 20:37
В ответ на комментарий пользователя
Ну ты и дураааак! Иди голосуй за Навального и засунь себе в ж.опу огурец, кретин!
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90% процентов россиян одобряют погружение Путина на батискафе, но лишь 10% одобряют его всплытие!
2
8
Согласны с автором?
Горожанин24 декабря 2017, 20:38
В ответ на комментарий пользователя
Иди на х..й, скскоти! Умри!
Развернуть
90% процентов россиян одобряют погружение Путина на батискафе, но лишь 10% одобряют его всплытие!
1
5
Согласны с автором?
Ол24 декабря 2017, 20:38
В ответ на комментарий пользователя
Ну ты и дураааак! Иди голосуй за Навального и засунь себе в ж.опу огурец, кретин!
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Затянулся бы уж правдоруб хренов.
4
3
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Горожанин24 декабря 2017, 20:45
В ответ на комментарий пользователя
Затянулся бы уж правдоруб хренов.
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Путин – тот ещё фрукт. А если б не Ботокс, быть бы ему сухофруктом. HumorNet.ru
2
2
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Горожанин24 декабря 2017, 20:46
В ответ на комментарий пользователя
Иди на х..й, скскоти! Умри!
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Путин потребовал отменить санкции, от которых Россия только выиграла, и контрсанкции, от которых Европа загнивает!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин24 декабря 2017, 20:48
В ответ на комментарий пользователя
Иди на х..й, скскоти! Умри!
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КОКТЕЙЛЬ "ПОЛЕТ СТЕРХА"50 грамм водки "Путинка" смешать с 50 граммами водки "Журавли"
2
4
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Горожанин24 декабря 2017, 20:50
В ответ на комментарий пользователя
Иди на х..й, скскоти! Умри!
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Есть обман, есть ложь, есть страшная ложь, есть статистика, есть прогноз погоды, а есть выступление президента Путина перед российским народом...
1
6
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крестьянин24 декабря 2017, 20:51
В ответ на комментарий пользователя
Иди на х..й, скскоти! Умри!
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Путин и Медведев заходят в аптеку, подходят к окошку аптекаря, Путин негромко в окошко: - Два [***]
2
4
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крестьянин24 декабря 2017, 20:52
В ответ на комментарий пользователя
Иди на х..й, скскоти! Умри!
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Почему в последнее время так много говорят о педофилии? Да, потому, что это больная тема сложных взаимоотношений "сын-отец" между президентом Медведевым и Путиным.
2
3
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крестьянин24 декабря 2017, 20:54
Можно ли сравнить Медведо-Путинский тандем с двуликим Янусом, где Путин видит прошлые ошибки, а Медведев смотрит в будущее. Нет скорее его можно сравнить с двумя анусами, которые кроме себя ничего не видят.
1
3
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крестьянин24 декабря 2017, 20:56
Ребенок никак не засыпает. Жена говорит мужу: - Включи ему телевизор. Там Путин рассказывает сказку про подъем нашей экономики.
1
8
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крестьянин24 декабря 2017, 20:57
Стельки Путина на 6 см толще стелек Медведева.
1
4
Согласны с автором?
крестьянин24 декабря 2017, 20:59
Построить великое будущее Путину не удалось, поэтому он решил создать для россиян великое прошлое...
1
6
Согласны с автором?
"""24 декабря 2017, 21:04
В ответ на комментарий пользователя
Построить великое будущее Путину не удалось, поэтому он решил создать для россиян великое прошлое...
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Крестьянин! За тобой уже выехала нацгвардия:-D
3
1
Согласны с автором?
крестьянин24 декабря 2017, 21:09
— Алло это прямая линия с Путиным?
— Да. Встаньте с колен и говорите…
1
3
Согласны с автором?
крестьянин24 декабря 2017, 21:10
В ответ на комментарий пользователя
Крестьянин! За тобой уже выехала нацгвардия:-D
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Сегодня «Пепси-колу» пьет, а завтра Путина пошлёт!
2
2
Согласны с автором?
герцог24 декабря 2017, 21:43
Приём в Кремле скажу предельно ясно был чуток и предельно мил
И предстает в сознанье где-то фраза:" Союз друзей и есть любовь без крыл"
0
0
Согласны с автором?
Горожанин24 декабря 2017, 22:01
В ответ на комментарий пользователя
:-D-вы первый )
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Соплей нет. Ща, на лоджию выйду в труселях, может прихватить и сопли потекут и что нибудь сморожу. :-P
0
3
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Горожанин24 декабря 2017, 22:03
В ответ на комментарий пользователя
Стельки Путина на 6 см толще стелек Медведева.
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Ну,зачем секреты аыдаёшь!?
0
3
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Горожанин24 декабря 2017, 22:06
В ответ на комментарий пользователя
Спросите у Эльвиры Сахипзадовны и она вам скажет,что ваша бедность вам только кажется.
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Не, она скажет -холопы, бедность вам к лицу. Вы рождены ползать.
0
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Горожанин24 декабря 2017, 22:39
ЧТОБЫ ЗАРАБАТЫВАТЬ НЕ НУЖНО НИЧЕГО ПОКУПАТЬ, АКТИВИРОВАТЬ и тд Достаточно иметь средства на своем собственном blockchain кошельке, которые остаются с вами! http://clickswebis.ru/public/5816713741322622
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