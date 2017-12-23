Казань за неделю: Минниханов о встрече с Путиным, возмущенные мусульманки и «Дубравная»

Портал ProKazan.ru публикует самые важные новости прошедшей недели

Минниханов рассказал, как прошла «внезапная» встреча с Путиным

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, как прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

- Нам бы хотелось узнать, как прошла ваша встреча с Владимиром Путиным?, - задали первый вопрос журналисты.

- Прошла позитивно. Доложил о социально экономических показателях. Обсудили вопросы по дорогам, жилью. Когда пресса ушла, рассказал о планах на 2018 год, - сказал Минниханов.

СК о расстреле в подъезде в Константиновке: убийцы были в масках, их ищут

В Следственном комитете РТ прокомментировали расстрел 58-летнего мужчины в поселке Константиновка в подъезде дома по улице Интернациональная, выяснилось, что двое подозреваемых были в масках, их ищут.

- Потерпевший с супругой приехали к дому на Audi, после чего зашли в подъезд, где их ждали двое мужчин в масках, вооруженных, предположительно, пистолетом ПСМ и травматическим оружием. Произведя в потерпевшего несколько выстрелов, они отобрали у него портфель и скрылись, - сообщили следователи.

На проспекте Ямашева «красный» автобус снес столб, 15 человек попали в больницу

В Казани на проспекте Ямашева рядом с бассейном «Оргсинтез» пассажирский автобус маршрута №33 снес столб.

Выяснилось, что водитель не справился с упралвением из-за неустановленного предмета на дороге. Пострадали 15 человек.

В Казани вновь перенесли открытие станции метро «Дубравная»

В Казани станцию метро «Дубравная», которую обещали открыть ко Дню города (30 августа), затем к Новому году, теперь обещают открыть ко Дню Победы — 9 мая.

По словам гендиректора «Казметростроя» Марата Рахимова, было принято решение не гнаться за сроками.

Казанские мусульманки возмутились запрету плавать в бассейнах города

В редакцию ProKazan.ru обратились мусульманки Казани, которые не могут свободно заниматься плаванием. Как оказалось, в Татарстане у них нет полной свободы в занятиях спортом.