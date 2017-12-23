В Казани возвели новогоднюю елку из велосипедов

Она собрана из покрашенных в белый цвет велосипедов и деталей к ним

В Казани неподалеку от станции метро "Козья слобода" появилась новогодняя елка, сделанная из старых велосипедов. Об этом сообщает "Татарстан 24".

Елка в высоту несколько метров, она собрана из покрашенных в белый цвет велосипедов и деталей к ним.

Напомним, ранее необходимы были еще пятьдесят велосипедов для постройки новогодней елочной инсталляции, власти обратилась к казанцам с просьбой помочь их собрать.