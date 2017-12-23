В центре Казани мужчина с обрезом напал на продуктовый магазин

В центре Казани накануне вечером на улице Карла Маркса неизвестный с обрезом ружья напал на продуктовый магазин "Мечта", об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Нападение произошло примерно в 20:30.

- Угрожая ружьем 46-летней продавщице из Узбекистана, он забрал из кассы около 15 тысяч рублей, после чего скрылся, - сообщили ProKazan.ru.

Полицейские после этого нападения проверили около 15 человек, преступник пока найден не был.

Идет расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Разбой".