В Татарстане мужчина раскаленным утюгом пытал свою сестру

В Кукморском районе Татарстана возбудили дело на 51-летнего мужчину, который пытал раскаленным утюгом 57-летнюю сестру, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Инцидент случился вечером 12 декабря.

- Пьяный мужчина у себя дома поругался с сестрой, после чего несколько раз приставил к ней раскаленный утюг и избил ее, - сообщили ProKazan.ru.

Пострадавшая женщина получила ожоги 10 процентов тела и перелом левого плеча, ее госпитализировали.

22 декабря было возбуждено дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". Ведется расследование.