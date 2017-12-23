В Татарстане в букмекерской конторе один из посетителей устроил стрельбу из ружья

В Нижнекамске накануне вечером, 23 декабря, 31-летний житель города устроил стрельбу из охотничьего ружья в букмекерской конторе, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Инцидент случился около 20 часов в конторе по адресу Менделеева, 15.

- По неустановленной пока причине мужчина достал охотничье ружье и начал стрелять в потолок. Его удалось задержать Национальной гвардии, - сообщили ProKazan.ru.

Выяснилось, что поводом для такого поведения стали семейные проблемы. Мужчина находится на стадии развода с супругой. Для выяснения отношений он пришел в букмекерскую контору, где она работает кассиром.

Стрелял житель Нижнекамска из незарегистрированного ружья, которое, по его словам, он нашел.

Возбуждено дело по статье "Хулиганство", ранее судимого мужчину отпустили домой под подписку о невыезде.