В Казани пройдет отборочный тур «Мисс Татарстан 2018»

В Казани в ТЦ "МЕГА" сегодня состоится отборочный тур XX юбилейного республиканского конкурса красоты "Мисс Татарстан 2018", об этом сообщили организаторы.

- Начало регистрации в 11:00. Возраст : 14-23 года. С собой : купальник и туфли, информация по телефонам: 8 (843) 29-555-49 и 8 (987) 29-010-29, - говорится в сообщении.

Напомним, как заявили ранее организаторы, "мы приглашаем ярких, умных, харизматичных девушек, которые при этом имеют физические параметры, приближенные к общепринятым модельным стандартам. Без внешней привлекательности, без хорошей фигуры выходить на сцену конкурса бессмысленно. Это обязательное условие, но не достаточное! Нужно быть всесторонне развитой личностью, уметь с достоинством представить себя на сцене, ответить на вопросы жюри".