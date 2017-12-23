Сотрудники казанского завода сравнили вертолеты с фастфудом

Сотрудники Казанского вертолетного завода сняли пародию на клип группы "Ленинград" "Вояж", заявив, что "мегавертолеты — это вам не бургер с колой". Об этом сообщают "Известия".

Согласно сюжету клипа, молодого сотрудника завода похищают иностранные агенты и уговаривают переехать жить в США, чтобы стать шпионом. Коллеги спасают парня, на что он отвечает, что не согласен.

В съемках приняли участие участники общественной организации "Заводской союз молодежи".

Кстати



Казанский вертолетный завод входит в холдинг "Вертолеты России", занимается производством вертолетов серии Ми-8/17, "Ансат" и готовится к производству нового транспортно-пассажирского вертолета Ми-38.