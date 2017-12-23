Сегодня в Татарстане ожидается сильная метель

Сегодня, 24 декабря, в Республике Татарстан ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшой снег. Днем местами метель.

Ветер южный, юго-западный умеренный, днем до сильного, местами с порывами до 15 — 18 м/с. На дорогах гололедица.

Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от -8 до -13°С. Максимальная днем по Татарстану от -4°С до -9°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от -4°С до -6°С.