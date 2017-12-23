Фигуристка из Татарстана Евгения Тарасова стала чемпионкой России в парном катании

Сегодня в Санкт-Петербурге были разыграны медали в парном катании чемпионата России по фигурному катанию. По итогам соревнования чемпионами стали Владимир Морозов из Москвы и Евгения Тарасова из Татарстана.

Тарасова и Морозов получили 223,34 балла. Второе место завоевали Ксения Столбова и Федор Климов (215,55). Третью строчку победителей заняли Наталья Забияко и Александр Энберт (207,51). По итогам чемпионата России пары Тарасова/Морозов и Столбова/Климов отправятся на чемпионат Европы.



Справка

Евгения Тарасова - российская фигуристка, выступающая в парном катании с Владимиром Морозовым. Вместе они победители чемпионата Европы (2017),финала Гран-при (2016), двукратные бронзовые призеры чемпионата Европы (2015 и 2016 годов), бронзовые призеры чемпионата мира (2017), серебряные призеры зимней Универсиады в 2013 году, серебряные призеры юниорского чемпионата (2014 год), многократные призеры чемпионатов России и чемпионы России среди юниоров 2014 года.Мастер спорта России международного класса.