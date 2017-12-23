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Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
16+
Фото: гидрометцентр РТ

Завтра, 24 декабря, ожидается сильный южный ветер порывами до 15-18 м/с. Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, метель приведет к ухудшению видимости до 1-2 км, кратковременно менее 1000 м. Ночью температура воздуха опустится до  -8..-10º. Днем максимальная температура составит -4..-6º. На дорогах гололедица.

Ольга Плешкова, 23.12.2017, 16:48
Тэги: Погода
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Комментарии

Уху евший23 декабря 2017, 17:17
Ну и чё? :-D
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3
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Горожанин23 декабря 2017, 17:29
А ни чё. Мэрия опять будет хвалится тоннами вывезенного снего. И жаловаться нехваткой дворников, под столом считая купюры денег.
3
12
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Горожанин23 декабря 2017, 17:31
В ответ на комментарий пользователя
А ни чё. Мэрия опять будет хвалится тоннами вывезенного снего. И жаловаться нехваткой дворников, под столом считая купюры денег.
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Они уже не купюры считают, а золотые слитки .
4
12
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Маркиза ангелов23 декабря 2017, 17:44
Ухудшению видимости до 1-2 км %-8. Ну ну...
0
2
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житель23 декабря 2017, 17:59
Каждая вакансия дворника занята. Полностью ими ЖЭУ укомплектованы. Но все они подснежники. Деньги начальство за них получает.
1
8
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Ольга Токмина23 декабря 2017, 19:11
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0
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Горожанин23 декабря 2017, 19:36
В ответ на комментарий пользователя
Каждая вакансия дворника занята. Полностью ими ЖЭУ укомплектованы. Но все они подснежники. Деньги начальство за них получает.
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Однозначно. Если подсчитать какая сумма собирается с дома за уборку территории ежемесячно исправно , то вокруг этого дома должна быть вообще, вечнозеленая трава и зимой и летом.
Лучший комментарий
0
10
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Горожанин23 декабря 2017, 19:42
В ответ на комментарий пользователя
Каждая вакансия дворника занята. Полностью ими ЖЭУ укомплектованы. Но все они подснежники. Деньги начальство за них получает.
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Интересно, Путин.на конференции указал.,что УК должны отстранены от финансовых потоков с жильцов и людям нужно, напрямую рассчитываться с поставщиками коммунальных услуг.Вот и посмотрим на этотего ''декабрьский указ ''
0
6
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Горожанин24 декабря 2017, 02:34
Слышали что с нового года резко вырастут цены за штpaфы ГИБДД? Я то вообще не парюсь, поскольку уже 2 месяца не получаю штpафов, так как поставил себе это http://bit.ly/nomermaska Оно ослепляет камеры и номер не фиксируется, и, самое главное, 100% законно, потому что вид номера не меняется!
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