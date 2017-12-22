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В больнице скончался еще один студент КФУ из Ирака, пострадавший в аварии в РТ

В больнице скончался еще один студент КФУ из Ирака, пострадавший в аварии в РТ
16+
Фото: соцсети

В больнице после страшного ДТП скончался еще один студент КФУ из Ирака. 27-летний Джебур Ахмет Абдулкарим Ашур получил в аварии открытую черепно-мозговую травму. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. Его девушка, тоже находившаяся в машине, находится в травмоцентре РКБ, сообщает kznlive.ru.

Напомним, что авария произошла 21 декабря в девять вечера на 872 километре трассы М-7. 22-летний водитель BMW, гражданин Ирака Алхман Аббас Раззак Ради выехал на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем Hyudai. От удара иномарку отбросило на встречную фуру. Водитель скончался на месте, о смерти его друга стало известно сегодня.

Ольга Плешкова, 23.12.2017, 13:22
Тэги: Смерть
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Комментарии

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***23 декабря 2017, 14:09
В ответ на комментарий пользователя
Сразу два студента одного из главных вузов страны-это жестоко для всех. Видимо учение как-то влияет на реакцию водителей.
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Ну невозможно, с такими мозгами, писать об ошибках на дороге.
Лучший комментарий
0
12
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Горожанин23 декабря 2017, 14:21
В ответ на комментарий пользователя
Сразу два студента одного из главных вузов страны-это жестоко для всех. Видимо учение как-то влияет на реакцию водителей.
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Какой, мягко говоря, странный вывод.
0
6
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2017, 14:26
Иностранная молодёжь! Езжайте учиться в Америку,в Европу. Понятно, что здесь дешевле. Но тут, ситуация на выживаемость. Если нет возможности жить за высоким забором с охраной и летать на вертолёте,вы рискуете жизнью, на всё время учёбы.=-D
9
11
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Горожанин23 декабря 2017, 14:59
на Ишаке бы ехали - живы были бы
4
7
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Знаю я этот дпс23 декабря 2017, 15:38
Непонятно кто в кого там ещё врезался !!
5
1
Согласны с автором?
Человек23 декабря 2017, 15:44
В ответ на комментарий пользователя
Непонятно кто в кого там ещё врезался !!
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Согласна с Вами!
Дай Бог девушка очнется, и все встанет на свои места.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2017, 15:44
Что, получается, одна чернильница жива осталась? Прям, чернильница-непроливайка какая-то.
2
2
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2017, 16:40
иракский мажорик чтоль был? Догонялись.
Рано или поздно все гонщики там окажутся.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2017, 16:42
В ответ на комментарий пользователя
Неуместны здесь ваши шуточки.
Парни молодые совсем. Жалко . Земля пусть будет им пухом.
У людей горе , а ваши комментарии читать противно.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2017, 17:01
В ответ на комментарий пользователя
Неуместны здесь ваши шуточки.
Парни молодые совсем. Жалко . Земля пусть будет им пухом.
У людей горе , а ваши комментарии читать противно.
Развернуть
[***]
0
0
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2017, 17:12
В ответ на комментарий пользователя
Точно думаю так и было.....
0
2
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2017, 17:55
В ответ на комментарий пользователя
Непонятно кто в кого там ещё врезался !!
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Да
0
1
Согласны с автором?
marex23 декабря 2017, 18:04
В ответ на комментарий пользователя
Ну невозможно, с такими мозгами, писать об ошибках на дороге.
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какое обрезание (образование) - такие выводы
0
0
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marex23 декабря 2017, 18:05
В ответ на комментарий пользователя
Иностранная молодёжь! Езжайте учиться в Америку,в Европу. Понятно, что здесь дешевле. Но тут, ситуация на выживаемость. Если нет возможности жить за высоким забором с охраной и летать на вертолёте,вы рискуете жизнью, на всё время учёбы.=-D
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про свою жизнь подумай на досуге
0
0
Согласны с автором?
Человек23 декабря 2017, 18:25
В ответ на комментарий пользователя
иракский мажорик чтоль был? Догонялись.
Рано или поздно все гонщики там окажутся.
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Нормальные ребята были.
Ахмед целый год мечтал купить машину...
Буквально за сутки до аварии ее купил... =(
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