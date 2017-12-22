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В Казани на перекрестке улиц Побежимова-Челюскина подключили светофор

В Казани на перекрестке улиц Побежимова-Челюскина подключили светофор
16+
Фото: Илья Купрус

В Казани на перекрестке улиц Побежимова-Челюскина подключили долгожданный светофор. Об этом порталу ProKazan.ru сообищ народный корреспондент Илья Купрус.

- Данный перекресток являлся одним из опасных в городе: здесь часто случались ДТП, сбивали пешеходов. Совсем недавно светофор подключили, - написал Илья Ананьев.

ProKazan.ru, 23.12.2017, 12:14
Тэги: Народная новость
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Комментарии

Горожанин23 декабря 2017, 12:31
Теперь жить станет легче
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Горожанин23 декабря 2017, 12:34
Там всегда было спокойно. Кроме алкашей, больше никто там практически дорогу и не переходил. :-D Через сто метров,. еще один светофор.
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герцьг23 декабря 2017, 12:36
Он поюключить то подключён
Но вряд ли будет виден он
1
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Горожанин23 декабря 2017, 12:38
ПоЮклю, если крот , то не видать
2
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Горожанин23 декабря 2017, 12:49
В ответ на комментарий пользователя
ПоЮклю, если крот , то не видать
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Допей уж и закуси , потом пиши.
0
4
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Горожанин23 декабря 2017, 13:02
0
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Альберт Дристогон23 декабря 2017, 13:07
А в чем была проблема,почему раньше не подключали?
0
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Горожанин23 декабря 2017, 13:08
В ответ на комментарий пользователя
Он поюключить то подключён
Но вряд ли будет виден он
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Вполне видно, по крайне мере на фото.
0
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Горожанин23 декабря 2017, 14:23
Событие года?
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Горожанин23 декабря 2017, 14:49
В ответ на комментарий пользователя
Событие года?
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Скорее десятилетия
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Горожанин23 декабря 2017, 14:55
А около цирковой школы вообще отключили
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Горожанин САЛИМА ХАНУМ23 декабря 2017, 16:53
Сделали бы, остановку 6,18,60,89 маршруток между Ленинградской и Молодёжной. Светофор сделали, лежащие полицейские - супер, без страха проходишь перекрёсток.Очень длинное протяжение. Домов много. Многие с малыми детьми вынуждены сходить или на Молодёжной и идти назад по нечищенному тротуару, либо на Ленинградской и идти вперед закоулками, чтобы не упасть перед млн машинами. Теперь, машины стали ценнее людей. Вроде-бы, обещали остановку: "А, воз и ныне там!!!"Также, поставили бы, светофор для пешеходов: поворот с Беломорской на Челюскина(в сторону ост.Бани) Невозможно, пройти и просто страшно. Кто-то останавливается, кто-то шпарит на всю мощь.Администраторы! Пожалуйста передайте. Многие хотят, но терпят.....
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