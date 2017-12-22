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Глава Центробанка считает, что россиянам «кажется» высокая инфляция

Глава Центробанка считает, что россиянам «кажется» высокая инфляция
16+
Фото: кадр видео телеканала "Россия-1"

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-1» сказала, что ощущения россиян с ростом цен надуманы и связаны с высокими ожиданиями.

- Мы долго жили в условиях высокой инфляции, - сказала Набиуллина. - Людям сложно поверить, что инфляция будет низкая. Все-таки люди, в отличие от статистических органов, не фиксируют ежемесячно цены. И у них в памяти все равно есть уровень цен, который был, допустим, еще 2 года назад

На самом деле, цены растут не так быстро, уверена Набиуллина. В этом году, по данным Росстата, так называемый «индекс оливье» по России подорожал на 1 рубль. Такой низкой инфляции в России не было никогда: если в 2016-м году цены выросли на 5,6%, то в этом году всего на 2,09%.

Между тем, по данным Росстата, новогодний стол в Татарстане обойдется в 5 239 рублей - это на 4,77% дороже,чем год назад.

Ольга Плешкова, 23.12.2017, 09:46
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин23 декабря 2017, 10:01
У меня одна статистика, это моя зарплата !!!!
0
32
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Марсель23 декабря 2017, 10:02
В ответ на комментарий пользователя
У меня одна статистика, это моя зарплата !!!!
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Нам уже не кажется,а мерещится.
0
22
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герцьг23 декабря 2017, 10:02
Им кажется, в глазах давно двоится ,потеря вкладов-это ли не сниться
В глазах двоится,после утроенье советских нет уже,но было в них спасенье
Не задвоилось ли у нас тогда, хотел квартиру-вот тебе вода
На миниралку вкладов лишь хватило-ведь в удвоенье есть же всё же сила
Так гдеж двоится в нас иль на верху-пираты верха я вас не пойму
2
3
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Горожанин23 декабря 2017, 10:09
Мы ваще в другом измерении живем))))
0
30
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Горожанин23 декабря 2017, 10:10
Что бы чиновник понял что такое средняя статистическая зарплата, МРОТ, прожиточный минимум, его надо с годик заставить на него прожить
0
31
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Горожанин23 декабря 2017, 10:11
Ну,она в своём репертуаре, отработанном со времени назначения на должность. Пусть озвучит свой доход и индексацию, в связи с инфляцией. Они на самом деле такие или притворяются? Обмануллина.
0
29
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Ильнур Рамазанов23 декабря 2017, 10:12
То что я и моя семья в долларовом эквиаваленте стал беднее в два раза-мне кажется? То что продукты дорожают в среднем на 2-3% в месяц мне тоже кажется? Подорожание коммуналки на 10% мне тоже показалось? ГСМ на 7% за ролгода мне тоже показалось? Может она не о России говорит,а о жизни россиян в европе?
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0
68
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин23 декабря 2017, 10:30
Они давно в своей вселенной живут ! Как может решать чиновник с доходом 20 000 000 в год что мне хорошо что плохо , принимать законы ????!!!!!!! Они же нивчем не нуждаются !!!!! заботят только свои доходы !!!!
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27
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Горожанин23 декабря 2017, 10:31
Хоть ссы в глаза все равно божья роса. Они про нас так думают
0
30
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Горожанин23 декабря 2017, 10:44
В ответ на комментарий пользователя
Кто знает о том, что Навального убили?
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Фейк
1
11
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Дед23 декабря 2017, 10:47
В ответ на комментарий пользователя
Кто знает о том, что Навального убили?
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Народ.давно понял, чиновники врут и не краснеют. У нынешних капиталистов.на словах одно, а с жизни совсем другое. Сталина на них нет. За враньё и некомпетентность к стенке!
0
16
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Горожанин23 декабря 2017, 11:10
Люди в этом государстве как средство поборов
0
10
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Горожанин23 декабря 2017, 11:26
В ответ на комментарий пользователя
Кто знает о том, что Навального убили?
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Навальный пишет, что ест дома пельмени
0
5
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Горожанин23 декабря 2017, 11:51
Говорят, денег нет, потому инфляция должна быть низкой, это же логично.
0
2
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горожанин23 декабря 2017, 12:14
Инфляция бывает низкой в двух случаях. Как в Швейцарии ( живут очень хорошо ) . Как в России сейчас ( нет денег, рост нищеты , ценам не начем разгоняться ) поэтому низкая, по российским масштабам, чем 5 лет назад. А кремль на каждом углу кричит, что это достижение . Они обнищание народа считают своим достижением. Конечно, через бронированные стекла многое не видно.
0
20
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Горожанин23 декабря 2017, 12:17
Жириновский выступал,и сказал умные слова-почему ЦБ выше государства,выше Президента России,и почему только в России ЦБ ставит доллар в 60р а то и выше,ведь в других странах 3 рубля за доллар.И также Жириновский сказал,при таком богатом полезным ископаемых странна живет в нищете. А Набиуллина смеялась после этого.
4
10
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Дмитрий23 декабря 2017, 12:17
Просто нет слов ! Она дура , или угарает ?
0
8
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горожанин23 декабря 2017, 12:22
На следующий год расходы на оборону сократили до 46 млрд дол ( 21,3% бюджета ) , если добавить расходы на силовиков и бюрократический аппарат получается 42% бюджета.Откуда тут возьмёшь на увеличение социальных расходов.
0
6
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Горожанин23 декабря 2017, 12:41
В ответ на комментарий пользователя
Навальный пишет, что ест дома пельмени
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Ага,убит пельмешками Бульмени! :-D
0
2
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горожанин23 декабря 2017, 12:41
60 руб это не ЦБ определяет, а нефть.Путин 17 лет провалялся на ТРУБЕ , не перестроил экономику. Поэтому имеем такой курс рубля. А ЦБ держит курс по максимуму (60 руб ) по требованию Медведева, чтобы рубликов больше получалось иначе нечем будет платить и эти нищенские з/п.
1
4
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Горожанин23 декабря 2017, 12:45
В ответ на комментарий пользователя
Жириновский выступал,и сказал умные слова-почему ЦБ выше государства,выше Президента России,и почему только в России ЦБ ставит доллар в 60р а то и выше,ведь в других странах 3 рубля за доллар.И также Жириновский сказал,при таком богатом полезным ископаемых странна живет в нищете. А Набиуллина смеялась после этого.
Развернуть
Вы бы еще видели Медведева, как отсидел и улыбался, на'' серьёзном '' заседании Путина где президент РФ рассказывал.про стратегию развития, как всегда перед выборами и еще х.пойми чего. Кащенко плачет по нему.:-D
0
8
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Горожанин23 декабря 2017, 12:56
В ответ на комментарий пользователя
60 руб это не ЦБ определяет, а нефть.Путин 17 лет провалялся на ТРУБЕ , не перестроил экономику. Поэтому имеем такой курс рубля. А ЦБ держит курс по максимуму (60 руб ) по требованию Медведева, чтобы рубликов больше получалось иначе нечем будет платить и эти нищенские з/п.
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Причина одна, развалили производство, отстали от всего мира по всем позициям изобретений и развитию. Товарроборота с миром нет. Нефть, газ, лес не в счет. И именно с этого.идет.плюс воровство. Особенно леса. Кто то скажет космос, авиамтроение. Извините, но это всё.разработки коммуняк с их АН, которую тоже развалили. Причина известна, итог на лицо. Как, кто и зачем стали президентами в своё время тоже знаем. Не от таланта руководителя и дальновидоого.финансиста.
0
10
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Горожанин23 декабря 2017, 13:43
В ответ на комментарий пользователя
Не знаю. Наверно есть вещи о которых можно было и не знать. Слишком много информации, не кажется?
3
0
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Горожанин23 декабря 2017, 14:02
В ответ на комментарий пользователя
Вы бы еще видели Медведева, как отсидел и улыбался, на'' серьёзном '' заседании Путина где президент РФ рассказывал.про стратегию развития, как всегда перед выборами и еще х.пойми чего. Кащенко плачет по нему.:-D
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Пеньковый галстук по нему плачет.
0
3
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Горожанин23 декабря 2017, 14:06
Россиянам не кажется, а кошелёк почти пустой.А главный банкир дальше финансирует амириеансеую экономику на деньги народа.
0
3
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***23 декабря 2017, 14:19
В ответ на комментарий пользователя
Россиянам не кажется, а кошелёк почти пустой.А главный банкир дальше финансирует амириеансеую экономику на деньги народа.
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Еще со времён Кудряшки, стафонд вложили в зарубежные активы и ''пф ''. Потом при Улюкаеве, заморозили накопительную часть пенсии и тоже... На кого они работают!? Не дают людям их же, отнимают и в последствии просто тырят. Местные банки тоже практически финансы стырили. Никого не расстреляли, все тихо. Один, нет два человека, два святых.мученика, извините один, потому что покаялся и поздно понял как на самом деле живёт народ. Но он масштабная личность. А из местной деревни, пошел в отказ и ждет освобождения от своих.
0
3
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Горожанин23 декабря 2017, 14:38
Эльвира , по живи 1 месяц на 10 т. р . Только тогда поймёшь какая в стране инфляция , . Старый дед с х ,,,ёвой пенсией .
0
3
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горожанин23 декабря 2017, 15:17
Кто за кого будет голосовать, я за Павла Грудинина, самый адекватный человек из всех. Сделаем мини выборы, а потом увидем результат, хоть примерно будет совпадать?!
0
1
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Горожанин23 декабря 2017, 15:56
В ответ на комментарий пользователя
Ну,она в своём репертуаре, отработанном со времени назначения на должность. Пусть озвучит свой доход и индексацию, в связи с инфляцией. Они на самом деле такие или притворяются? Обмануллина.
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Обмануллина? Да Вы, батенька, дипломат :-D
0
4
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Горожанин23 декабря 2017, 15:59
В ответ на комментарий пользователя
Ну,она в своём репертуаре, отработанном со времени назначения на должность. Пусть озвучит свой доход и индексацию, в связи с инфляцией. Они на самом деле такие или притворяются? Обмануллина.
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Достал из холодильника кусок мяса, зажарил, ем - а на вкус капуста ;-|
Спасибо, разъяснили что мне только кажется.....
0
1
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Горожанин23 декабря 2017, 16:05
В ответ на комментарий пользователя
Обмануллина? Да Вы, батенька, дипломат :-D
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Интелегент.
0
1
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Горожанин23 декабря 2017, 16:06
В ответ на комментарий пользователя
Достал из холодильника кусок мяса, зажарил, ем - а на вкус капуста ;-|
Спасибо, разъяснили что мне только кажется.....
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Добавьте рис и кильки. Поешьте голубцы.
1
1
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Сталин23 декабря 2017, 16:12
Может рулевые не те?! Давай расстреляю?
0
1
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Горожанин23 декабря 2017, 16:21
Правительство на другой планете живёт, родной.
0
2
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Стас23 декабря 2017, 18:21
Пусть сраанит Реальные цены и Реальную зарплату, а не статистические.
0
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