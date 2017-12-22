Глава Центробанка считает, что россиянам «кажется» высокая инфляция

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-1» сказала, что ощущения россиян с ростом цен надуманы и связаны с высокими ожиданиями.

- Мы долго жили в условиях высокой инфляции, - сказала Набиуллина. - Людям сложно поверить, что инфляция будет низкая. Все-таки люди, в отличие от статистических органов, не фиксируют ежемесячно цены. И у них в памяти все равно есть уровень цен, который был, допустим, еще 2 года назад

На самом деле, цены растут не так быстро, уверена Набиуллина. В этом году, по данным Росстата, так называемый «индекс оливье» по России подорожал на 1 рубль. Такой низкой инфляции в России не было никогда: если в 2016-м году цены выросли на 5,6%, то в этом году всего на 2,09%.

Между тем, по данным Росстата, новогодний стол в Татарстане обойдется в 5 239 рублей - это на 4,77% дороже,чем год назад.