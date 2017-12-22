Минниханов об антикоррупционных расследованиях в РТ: «Чиновникам работать стало сложнее»

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал антикоррупционные расследования в районах республики.

- Чиновникам работать стало намного сложнее. Мир стал очень открытым, все сделки, они открыты. Даже если ты сделал какую-то противоправную сделку, она все равно будет раскрыта, - считает Минниханов. - Не все это воровство - люди, которые совершили противоправные действия. Не факт, что он, к примеру, деньги взял. Но он совершил нелегитимную сделку. Земля должна продаваться по конкурсу, по определенному регламенту. Поэтому нам приходится приводить в чувство тех людей, которые имеют другие позиции.

- Исходя из этого, нам надо обеспечить прозрачность всех наших действий. Бюджетные деньги, федеральные деньги - они должны очень жестко контролироваться. Будем и дальше работать, - отметил президент на встрече с журналистами.