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Минниханов об отмене обязательного татарского языка: «Все происходило очень быстро»

Минниханов об отмене обязательного татарского языка: «Все происходило очень быстро»
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Фото: "Реальное время"

Сегодня в ходе встречи с журналистами глава Татарстана также прокомментировал вопрос, связанный с отменой обязательного татарского язык.

- Татарский язык как родной – это одно, татарский язык как государственный язык республики – это уже нечто другое, - начал отвечать на вопрос Минниханов. - Мы тоже должны позиционировать эту программу, в частности, через Министерство образования РФ. Эти несогласованные действия привели к тому, что оказались в числе субъектов, которые нарушают федеральное законодательство. Хотя в Конституции все это есть. Вопрос регулируется федеральным стандартом, который формирует Министерство образования. Но все происходило очень быстро. Никто внимания на это не обращал. Мы действовали в рамках законодательства. Но мы столкнулись с этой проблемой.

Так, по словам главы республики, язык должен быть привлекательным.

- Вся система татарского языка была сложной и не имела прикладного характера. Это вызывало некоторое недовольство не только русского населения, но и татар. Эти вопросы до конца не довели, - отмечает он.

Продолжая тему, Минниханов добавил, что будут сделаны выводы.

- Мы будем двигаться вперед. Но все должно быть в рамках законодательных актов, которые есть в нашей стране. Без самодеятельности. Мы многонациональная страна. Если языки будут исчезать, это будет большой катастрофой для нашей страны. Татарстан – один из лучших регионов. Русский язык мы должны знать в совершенстве. Но татары обязаны знать родной. Мы надеемся, что наш голос будет услышан, - заключил президент. 

Люция Кашапова, 22.12.2017, 17:15
Тэги: Рустам Минниханов, Татарский язык
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Комментарии

Горожанин22 декабря 2017, 17:17
ну и рыба, выкрутился
Лучший комментарий
7
99
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Горожанин22 декабря 2017, 17:25
Фишман на вопрос "почему бюджет еще не освоен?", тоже скажет "все происходит очень быстро". Ну и чо? Ну и все.
3
43
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2017, 17:25
Так мы и не против, чтобы татары знали татарский язык!зачем принуждать другие национальности.
22
100
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2017, 17:30
"Эти несогласованные действия привели к тому, что оказались в числе субъектов, которые нарушают федеральное законодательство. Хотя в Конституции все это есть". "Мы действовали в рамках законодательства. Но мы столкнулись с этой проблемой". Горбачев в теме? На судьбоносных поворотах. Окультуриваться надо.
3
30
Согласны с автором?
Горбачев22 декабря 2017, 17:33
Говорю то, что думаю. Точно так же, когда обо мне говорят, что думают, а даже не думая, говорят. Почему же я, думая, не могу сказать?
3
32
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2017, 17:33
так быстро, что испукаться не успел? :-)
5
31
Согласны с автором?
Горбачев22 декабря 2017, 17:33
Я вам отвечу по-горбачёвски. Вы знаете, что это будет сложнее, чем простой ответ.
3
21
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2017, 17:34
лол, ничего я не обязан
2
14
Согласны с автором?
Горбачев22 декабря 2017, 17:35
Дайте я скажу то, что сказал.
0
9
Согласны с автором?
Горбачев22 декабря 2017, 17:36
Лучше работать завтра, чем сегодня!
0
7
Согласны с автором?
Горбачев22 декабря 2017, 17:37
Нас уже закалила ситуация, мы знаем, кто есть ху на самом деле.
1
13
Согласны с автором?
Горбачев22 декабря 2017, 17:37
За власть надо держаться по-умному.
0
7
Согласны с автором?
Горбачев22 декабря 2017, 17:38
Ну вы меня понимаете.
1
5
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2017, 17:38
Зачем этот человек занимает эту должность????
7
36
Согласны с автором?
герцог22 декабря 2017, 17:42
Суть не в том что говорится сыше, а суть в том что будет на практике в следующем году конкретно с каждой школе.Вероятная картина или не будет ни одрого учителя или будет примерно один на школу.Часть будет вести риторику из тех же преподавателей (так видится) и другие предметы. Но это можно узнать из сайтов конкретных школ точечно.
1
9
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marex22 декабря 2017, 18:00
чаше в татарии надо бывать. а то - гондурас, тегусигальпа, ким чен ир...
5
21
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ТатарчоноК22 декабря 2017, 18:10
Очередная словесная руда бабаевской марионетки..
2
41
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Горожанин22 декабря 2017, 18:12
[***]
0
0
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мин рус22 декабря 2017, 18:17
В ответ на комментарий пользователя
Зачем этот человек занимает эту должность????
Развернуть
тэк знэщит, это не обсуждается знэщит там
4
16
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Горожанин22 декабря 2017, 18:23
В ответ на комментарий пользователя
Так мы и не против, чтобы татары знали татарский язык!зачем принуждать другие национальности.
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Зачем принуждать кого либо? Как вы определите "национальность" и кому учить в принудительном порядке (правильный ответ, это личный выбор), в России очень много людей от смешанных браков. Например, отец 50/50% татарин / удмурт, мать русская / украинка, имя греческое, фамилия татарская.
5
23
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Горожанин22 декабря 2017, 18:27
не все могут смотреть в завтрашний день
1
5
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Горожанин22 декабря 2017, 18:38
Татары отмирающий этнос...
29
22
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ТатарчоноК22 декабря 2017, 19:00
Вся эта копчёная тема затеяна для того, чтобы подольше продержаться у власти..
5
28
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Димон22 декабря 2017, 19:02
Короче, сказвл после разговора с путиным, мы сами во всем виноваты. Повинился.
3
33
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ТатарчоноК22 декабря 2017, 19:05
В ответ на комментарий пользователя
ну и рыба, выкрутился
Развернуть
Когда включаешь "дурочку" можно всегда выкрутиться..
4
25
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***22 декабря 2017, 19:14
В ответ на комментарий пользователя
Зачем этот человек занимает эту должность????
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Всё произошло так же, как и с.Путиным.В то время это ''подушка '' для бывших.:-D
0
8
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Горожанин22 декабря 2017, 19:15
В ответ на комментарий пользователя
Уймитесь те, кто глумится над татарским языком! Муса Джалиль и его соратники 11 человек, в тюрьме Плетцензее в августе 1944 года перед казнью ( гильотиной) пели родную татарскую песню. Они оказались в плену попав в окружение в 1942-ом. Перед Казанским Кремлем установлен им памятник и барельефы... Прошу вас, не трогайте ни язык, ни носителей татарского языка. Гаврилов- защитник Бреста, Чуйков- Сталинград оборонял - крещёные татары... Не трогайте язык народа. Счастья у вас не будет.
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Уже и маршала Чуйкова, который родом из Тульской губернии, в татары записали... Ловко у вас получается) Вот за такие лживые приписки и страдаете!
5
42
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Александр22 декабря 2017, 19:16
Учил татарский 7 лет с 5-11 в 58 школе что в Дербышках. Выпуск 2002. Бедная"татарка",как она нам рисовали четверки и пятерки...Мне 33 года,я РУССКИЙ как моя жена и дети,мне глубоко ... на татарский язык. Мои дети его учить не будут!
Татар поставили на место)
25
42
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Горожанин22 декабря 2017, 19:16
В ответ на комментарий пользователя
Когда включаешь "дурочку" можно всегда выкрутиться..
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Пока ''Индиана Джонс '' мотался по миру, в поискал.''сокровищ '', всё так и произошло..
0
19
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Горожанин22 декабря 2017, 20:41
В ответ на комментарий пользователя
Татары отмирающий этнос...
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Татары хм ну незнаю ! Но тюркские народы наоборот обогнали нас намного уже неугнаться ..... та что ты будеш им тоже через поколение :-D
6
8
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Горожанин22 декабря 2017, 21:26
В ответ на комментарий пользователя
Учил татарский 7 лет с 5-11 в 58 школе что в Дербышках. Выпуск 2002. Бедная"татарка",как она нам рисовали четверки и пятерки...Мне 33 года,я РУССКИЙ как моя жена и дети,мне глубоко ... на татарский язык. Мои дети его учить не будут!
Татар поставили на место)
Развернуть
И чему ты рад? Что тебя учили и ты просто не учил, ты наверное так же учил и другие предметы и дети в тебя пойдут. Никого не хочу обидеть, но так нельзя жить в многонациональной стране, время придет и Татарстан будет татароговорящим регионом, время повернулось к этому и вспять его не повернуть, всякими добровольными обучениями и тогда таким, как Вы будет не уютно тут и придется либо учить татарский или уезжать из Татарстана. В Татарстан сейчас потянулись татары со всех регионов, а они более пассионарные, чем местные татары и более активные, они более национально ориентированы.
34
26
Согласны с автором?
ТатарчоноК22 декабря 2017, 21:49
В ответ на комментарий пользователя
Пока ''Индиана Джонс '' мотался по миру, в поискал.''сокровищ '', всё так и произошло..
Развернуть
+
1
1
Согласны с автором?
Читатель22 декабря 2017, 21:51
Свою вину свалил на других.Без его указания дышать боятся,а тут как будто он не знал.Про Сингапурскую программу чтож промолчал- типа я не знал или я указания не давал
1
14
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2017, 21:59
В ответ на комментарий пользователя
Уже и маршала Чуйкова, который родом из Тульской губернии, в татары записали... Ловко у вас получается) Вот за такие лживые приписки и страдаете!
Развернуть
Так есть с кого брать пример, кто эфиопа Пушкина записал русским? Если морда в пушку, тогда неча пенять на зеркало, коль рожа крива
10
14
Согласны с автором?
12322 декабря 2017, 22:10
Против Кремля, не попрёшь...
5
12
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2017, 22:14
В ответ на комментарий пользователя
Так есть с кого брать пример, кто эфиопа Пушкина записал русским? Если морда в пушку, тогда неча пенять на зеркало, коль рожа крива
Развернуть
Предком Пушкина действительно был выходец из Африки. Но сам он себя считал русским.
6
24
Согласны с автором?
Горожанин22 декабря 2017, 22:26
В ответ на комментарий пользователя
И чему ты рад? Что тебя учили и ты просто не учил, ты наверное так же учил и другие предметы и дети в тебя пойдут. Никого не хочу обидеть, но так нельзя жить в многонациональной стране, время придет и Татарстан будет татароговорящим регионом, время повернулось к этому и вспять его не повернуть, всякими добровольными обучениями и тогда таким, как Вы будет не уютно тут и придется либо учить татарский или уезжать из Татарстана. В Татарстан сейчас потянулись татары со всех регионов, а они более пассионарные, чем местные татары и более активные, они более национально ориентированы.
Развернуть
Сказки про "потянувшихся со всех регионов пассионариев" расскажите где-нибудь в другом месте людям, не знакомым с данной темой! Факты говорят о том, что грамотные и продвинутые татары из Татарстана бегут не оглядываясь в ту же Москву, причём на протяжении последних лет десяти. И ситуация с состоянием татарского языка ухудшается из года в год, несмотря на 25-летнее вдалбливание его всем подряд. Язык мертвеет на глазах, реальное, живое общение на нём стремится к нулю! Вы этого не замечаете? Так куда же "повернулось время"?! Или Вы таким образом самоуспокоением занимаетесь? У городских татар нет и к сожалению уже не будет стимула поддерживать Татар теле в живом состоянии, а деревенских жителей становится всё меньше... А Вы... можете продолжать рассказывать сказки, у вас это неплохо получается
15
31
Согласны с автором?
горожанин22 декабря 2017, 22:40
Национальность стали писать в документах только в СССР и автономная (ТАССР) стала в СССР. До революции была Казанская губерня.
8
16
Согласны с автором?
z22 декабря 2017, 23:14
В ответ на комментарий пользователя
Учил татарский 7 лет с 5-11 в 58 школе что в Дербышках. Выпуск 2002. Бедная"татарка",как она нам рисовали четверки и пятерки...Мне 33 года,я РУССКИЙ как моя жена и дети,мне глубоко ... на татарский язык. Мои дети его учить не будут!
Татар поставили на место)
Развернуть
ты че то против татар имеешь?
17
13
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2017, 00:42
В ответ на комментарий пользователя
Учил татарский 7 лет с 5-11 в 58 школе что в Дербышках. Выпуск 2002. Бедная"татарка",как она нам рисовали четверки и пятерки...Мне 33 года,я РУССКИЙ как моя жена и дети,мне глубоко ... на татарский язык. Мои дети его учить не будут!
Татар поставили на место)
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всех поставят
8
2
Согласны с автором?
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Горожанин23 декабря 2017, 01:17
В ответ на комментарий пользователя
Национальность стали писать в документах только в СССР и автономная (ТАССР) стала в СССР. До революции была Казанская губерня.
Развернуть
И че теперь всех обратно в одну кучу и называться одинаково?)
3
4
Согласны с автором?
Горожанин23 декабря 2017, 01:30
В ответ на комментарий пользователя
выходцы из африки не могут быть татарами, а вот русскими...если сказки умеют писать и рассказывать, то вполне
4
9
Согласны с автором?
горожанин23 декабря 2017, 01:49
В ответ на комментарий пользователя
Национальность стали писать в документах только в СССР и автономная (ТАССР) стала в СССР. До революции была Казанская губерня.
Развернуть
а до губернии была ГОСУДАРСТВОМ "Казанское ханство", до ханства же была ГОСУДАРСТВОМ " Булгария" и что?
8
8
Согласны с автором?
иванов иван23 декабря 2017, 08:24
В ответ на комментарий пользователя
ну и рыба, выкрутился
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...татары ОБЯЗАНЫ знать татарский язык - говорит ныне мини ханов. Русские его уже послали, скоро пошлют его казанские татары- потомки болгар как единокровного брата крымских татар, возможного отпрыска гарема хана Гирея
2
4
Согласны с автором?
иванов иван23 декабря 2017, 08:48
В ответ на комментарий пользователя
ты че то против татар имеешь?
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....в мире единственные этнические татары - это племя из степей Монголии, князья которых в борьбе за травы и воды в степи убили отца Чингизхана, который придя к власти виновных казнил, народ татарский ассимилировал в МОНГОЛЫ ( ныне в МНР нет татар!), татар-воинов включил в орду, выживших в первых рядах боёв оставил в Крыму навечно,, где они в половецких семьях потеряли облик монгольский и свой язык и стали крымскими татарами... вот они что-то имеют татарское...а все другие татары - это обзывание русскими всех азиатов - мусульман, что повторил Сталин как отец новых народов...он даже хакасов,азербайджаноы, черкесов.... болгар волжских обозвал татарами, но многие вернули имена, ныне только болгары волжские ходят в татарах. а в Татарстане есть диаспора крымских татар, но она во власти и держит болгар в татарах... именно они отказывались с русскими от обязательного обучения татарскому языку.... прочтите и поделитесь . пишите ВК Иван Иванов
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Горожанин23 декабря 2017, 09:50
В ответ на комментарий пользователя
Очередная словесная руда бабаевской марионетки..
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А хде сам бабай? Не слышно стало его что-то
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иванов иван23 декабря 2017, 09:53
В ответ на комментарий пользователя
ты че то против татар имеешь?
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...растатаривание России - очередная задача Путина, он понимает, что казанские татары в Кремле казанском - это потомки крымской администрации, воинства и гарема крымского хана Гирея,приглашённого в 1521 году временно на трон московкго протектората с 1487года -Казанского ханства волжских болгар (в порядке ротации, чтоб не засиживались). Побыли до него на троне ханы касимовский, астраханский, сибирский.. Но хан Гирей сходу объявил болгар татарами казанскими, чувашей горными татарами, ханство - турецким протекторатом. Только в 1552 году Иван Грозный смог изгнать хана Гирея с его татаро-турецким войском из Казани, но по Мирному договору под присягу оставил татарскую администрацию с его диаспорой ....она досидела в конторах до Ленина-Сталина, выпросила по себе Татарскую АССР, а Болгарская Партия просила Исламскую болгарскую это то от безбожников- большевиков!!! наивно!
Булгары восстали, но их Красная армия, НКВД, ГУЛАГ быстро убедили, что они татары по Декрету! И сегодня булгары ещё в татарах. По Переписи 1896 года их было 1,3 млн, по Переписи 1926 - 1,5 млн, по Переписи-2010 всего 896 особей... Москва промолчала перепись с графой " национальность" под карандаш. это то ли этноцид, то ли геноцид. Только скандалы по Договору и обязательности языка татарского для русских и прочая разбудили Москву... отказывались от татарского русские и отатаренные болгары, у них есть свой язык близкий с чувашским, который сохранился при образовании отдельной Чувашской АССР в казанской губернии,всё-таки отец Ленина признавал своб родословную.... шлите отзывы...
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А23 декабря 2017, 09:53
В ответ на комментарий пользователя
И чему ты рад? Что тебя учили и ты просто не учил, ты наверное так же учил и другие предметы и дети в тебя пойдут. Никого не хочу обидеть, но так нельзя жить в многонациональной стране, время придет и Татарстан будет татароговорящим регионом, время повернулось к этому и вспять его не повернуть, всякими добровольными обучениями и тогда таким, как Вы будет не уютно тут и придется либо учить татарский или уезжать из Татарстана. В Татарстан сейчас потянулись татары со всех регионов, а они более пассионарные, чем местные татары и более активные, они более национально ориентированы.
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Маршал Советского Союза Чуйков В.И. ни когда не считал себя татаром!
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иванов иван23 декабря 2017, 10:47
В ответ на комментарий пользователя
ты че то против татар имеешь?
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....как растатарить Россию? как избежать татарской спеси даже русским - государствообразующего Российского государства? вопроы возникли у Путина. Алексек Кудрин предложил объединить Татарстан с Ульяновской и Самарской областями, чтоб перевесом нетатарского,православного русского и чувашского
населения выбить табурет из-под национал-сепаратистов Татарстана, насчитав-ших в Переписи-2010 года 53%-ное большинство под карандаш графы 5-ой. Дело осталось до выбора Президента РФ 18 марта. Татарская этнократия понимает
свой промах по налогам, Договору и скандальному навязыванию татарского языка не татарам - русским, отатаренным болгарам, русскоязычным.... В речах зиц-президента мини-хана -0 единокровного брата крымских татар, о чём он громко заявил сам, появились послушание, любезные нотки к выборам Путина....
но это запоздалая дипломатия уже не покроет сепаратизм и национализм. Без продлённого договора Татарстан уже не имеет суверенной Конституции, она уже живёт по Конституции РФ как российская область, и истые татары стали просто диаспорой потомков крымско-татарской администрации хана Гирея. Подождём до выборов Президента 18 марта, и поздравим растатаренных болгар, да и сибирских,астраханских, касимовских ... ..с возвращёнием к этнонимам предков...
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Горожанин23 декабря 2017, 10:52
В ответ на комментарий пользователя
....как растатарить Россию? как избежать татарской спеси даже русским - государствообразующего Российского государства? вопроы возникли у Путина. Алексек Кудрин предложил объединить Татарстан с Ульяновской и Самарской областями, чтоб перевесом нетатарского,православного русского и чувашского
населения выбить табурет из-под национал-сепаратистов Татарстана, насчитав-ших в Переписи-2010 года 53%-ное большинство под карандаш графы 5-ой. Дело осталось до выбора Президента РФ 18 марта. Татарская этнократия понимает
свой промах по налогам, Договору и скандальному навязыванию татарского языка не татарам - русским, отатаренным болгарам, русскоязычным.... В речах зиц-президента мини-хана -0 единокровного брата крымских татар, о чём он громко заявил сам, появились послушание, любезные нотки к выборам Путина....
но это запоздалая дипломатия уже не покроет сепаратизм и национализм. Без продлённого договора Татарстан уже не имеет суверенной Конституции, она уже живёт по Конституции РФ как российская область, и истые татары стали просто диаспорой потомков крымско-татарской администрации хана Гирея. Подождём до выборов Президента 18 марта, и поздравим растатаренных болгар, да и сибирских,астраханских, касимовских ... ..с возвращёнием к этнонимам предков...
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Тогда и русскин пусть возвращаются к этнонимам предков: словене, вятичи, меря. чудь, кривичи и т.д. Размечтался, мы одна татарская нация.
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Горожанин23 декабря 2017, 10:53
В ответ на комментарий пользователя
Маршал Советского Союза Чуйков В.И. ни когда не считал себя татаром!
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Ты чё сам с ним об этом раговаривал. Он самый, что ни есть татарин
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Горожанин23 декабря 2017, 13:09
В ответ на комментарий пользователя
Ты чё сам с ним об этом раговаривал. Он самый, что ни есть татарин
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Дебил...
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фарит габдуллович23 декабря 2017, 14:53
тьфу на вас всех.
единственное, что могут сказать, глядя на все это приличные люди
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Горожанин23 декабря 2017, 16:10
В ответ на комментарий пользователя
Идиот
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Горожанин23 декабря 2017, 16:20
В ответ на комментарий пользователя
смотри вонючий урыс обрезание сделаем тебе! Под корень!
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сломанными руками-то?:-D
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Горожанин23 декабря 2017, 16:25
В ответ на комментарий пользователя
Национальность стали писать в документах только в СССР и автономная (ТАССР) стала в СССР. До революции была Казанская губерня.
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До революции писали вероисповедание и социальное происхождение. B-|
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Горожанин23 декабря 2017, 16:27
В ответ на комментарий пользователя
....как растатарить Россию? как избежать татарской спеси даже русским - государствообразующего Российского государства? вопроы возникли у Путина. Алексек Кудрин предложил объединить Татарстан с Ульяновской и Самарской областями, чтоб перевесом нетатарского,православного русского и чувашского
населения выбить табурет из-под национал-сепаратистов Татарстана, насчитав-ших в Переписи-2010 года 53%-ное большинство под карандаш графы 5-ой. Дело осталось до выбора Президента РФ 18 марта. Татарская этнократия понимает
свой промах по налогам, Договору и скандальному навязыванию татарского языка не татарам - русским, отатаренным болгарам, русскоязычным.... В речах зиц-президента мини-хана -0 единокровного брата крымских татар, о чём он громко заявил сам, появились послушание, любезные нотки к выборам Путина....
но это запоздалая дипломатия уже не покроет сепаратизм и национализм. Без продлённого договора Татарстан уже не имеет суверенной Конституции, она уже живёт по Конституции РФ как российская область, и истые татары стали просто диаспорой потомков крымско-татарской администрации хана Гирея. Подождём до выборов Президента 18 марта, и поздравим растатаренных болгар, да и сибирских,астраханских, касимовских ... ..с возвращёнием к этнонимам предков...
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ага, давай-давай
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прохожий23 декабря 2017, 18:14
В ответ на комментарий пользователя
Учил татарский 7 лет с 5-11 в 58 школе что в Дербышках. Выпуск 2002. Бедная"татарка",как она нам рисовали четверки и пятерки...Мне 33 года,я РУССКИЙ как моя жена и дети,мне глубоко ... на татарский язык. Мои дети его учить не будут!
Татар поставили на место)
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Столько лет учил язык и не выучил!? Это скорее всего у вас не все в порядке с умственным развитием. И дети ваши.... как говорится " яблоко от яблони далеко не падает".
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прохожий23 декабря 2017, 18:18
В ответ на комментарий пользователя
....как растатарить Россию? как избежать татарской спеси даже русским - государствообразующего Российского государства? вопроы возникли у Путина. Алексек Кудрин предложил объединить Татарстан с Ульяновской и Самарской областями, чтоб перевесом нетатарского,православного русского и чувашского
населения выбить табурет из-под национал-сепаратистов Татарстана, насчитав-ших в Переписи-2010 года 53%-ное большинство под карандаш графы 5-ой. Дело осталось до выбора Президента РФ 18 марта. Татарская этнократия понимает
свой промах по налогам, Договору и скандальному навязыванию татарского языка не татарам - русским, отатаренным болгарам, русскоязычным.... В речах зиц-президента мини-хана -0 единокровного брата крымских татар, о чём он громко заявил сам, появились послушание, любезные нотки к выборам Путина....
но это запоздалая дипломатия уже не покроет сепаратизм и национализм. Без продлённого договора Татарстан уже не имеет суверенной Конституции, она уже живёт по Конституции РФ как российская область, и истые татары стали просто диаспорой потомков крымско-татарской администрации хана Гирея. Подождём до выборов Президента 18 марта, и поздравим растатаренных болгар, да и сибирских,астраханских, касимовских ... ..с возвращёнием к этнонимам предков...
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Ты наверное кривич, а может вятич а может меря. Слово"русский" прилагательное-"какой". Так кто ты тогда? Не определился еще?
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прохожий23 декабря 2017, 18:21
В ответ на комментарий пользователя
Национальность стали писать в документах только в СССР и автономная (ТАССР) стала в СССР. До революции была Казанская губерня.
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До Казанской губернии было Казанское ханство, а до этого Золотая орда а еще Булгария.
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прохожий23 декабря 2017, 18:25
В ответ на комментарий пользователя
Уже и маршала Чуйкова, который родом из Тульской губернии, в татары записали... Ловко у вас получается) Вот за такие лживые приписки и страдаете!
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А ты не знал разве, что каждый второй русский -это татарин ! Скорее всего и ты этнически -татарин! Неужели не знал простую истину или у тебя отшибло память....
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