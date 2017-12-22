Минниханов об отмене обязательного татарского языка: «Все происходило очень быстро»

Сегодня в ходе встречи с журналистами глава Татарстана также прокомментировал вопрос, связанный с отменой обязательного татарского язык.

- Татарский язык как родной – это одно, татарский язык как государственный язык республики – это уже нечто другое, - начал отвечать на вопрос Минниханов. - Мы тоже должны позиционировать эту программу, в частности, через Министерство образования РФ. Эти несогласованные действия привели к тому, что оказались в числе субъектов, которые нарушают федеральное законодательство. Хотя в Конституции все это есть. Вопрос регулируется федеральным стандартом, который формирует Министерство образования. Но все происходило очень быстро. Никто внимания на это не обращал. Мы действовали в рамках законодательства. Но мы столкнулись с этой проблемой.

Так, по словам главы республики, язык должен быть привлекательным.

- Вся система татарского языка была сложной и не имела прикладного характера. Это вызывало некоторое недовольство не только русского населения, но и татар. Эти вопросы до конца не довели, - отмечает он.

Продолжая тему, Минниханов добавил, что будут сделаны выводы.

- Мы будем двигаться вперед. Но все должно быть в рамках законодательных актов, которые есть в нашей стране. Без самодеятельности. Мы многонациональная страна. Если языки будут исчезать, это будет большой катастрофой для нашей страны. Татарстан – один из лучших регионов. Русский язык мы должны знать в совершенстве. Но татары обязаны знать родной. Мы надеемся, что наш голос будет услышан, - заключил президент.