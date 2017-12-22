В Казани нашли застреленным экс-сотрудника МВД

В Казани в квартире по проспекту Победы накануне нашли застреленным 77-летнего экс-сотрудника МВД, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Предварительно, он погиб после выстрела в голову из переделанного для стрельбы боевыми патронами газового пистолета ИЖ.

- Тело погибшего было найдено у него дома около кровати примерно в 21:00. Сейчас проверяется версия, что пистолет не принадлежал погибшему, по некоторым данным, он мог забрать его у одного из жителей Казани, у которого пистолет находился нелегально, - сообщили ProKazan.ru.

Дверь в квартиру была закрыта, порядок в комнате не нарушен, погибший проживал один.

Сейчас Следственный комитет начал доследственную проверку, проверяются все версии.

Напомним, ранее в Казани произошли два убийства из огнестрельного оружия - 18-декабря был застрелен безработный мужчина в поселке Константиновка, на следующий день убит нумизмат на улице Столярова. Убийцы пойманы не были.