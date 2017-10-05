«А нам говорили, что будет парк»: горожане высказались о застройке Казанки на Амирхана

Портал ProKazan.ru о том, что будет с "забытым" котлованом возле центра единоборств "Ак Барс"

На прошлой неделе появилась информация, что на берегу Казанки вместо трех небоскребов «Фатих», «Амир» и «Хан» построят 20-этажки с квартирами бизнес-класса.

Напомним, участок возле Дворца единоборств "Ак Барс" огорожен забором с 2010 года. Изначально здесь должны были появиться три здания - по 30 этажей и высотой по 100 метров, однако стройку заморозили. В 2013 проект разморозили и пообещали построить за три года, вырыли котлован и снова заморозили.

Небоскребы, которых мы не увидим

Грандиозный проект по строительству 30-этажных башен ранее представляла турецкая строительная компания «Руми Групп». Имена трех небоскребов перекликались с названием улицы Фатиха Амирхана - Фатих, Амир и Хан. Планировалось, что первые два этажа башни Фатих будут заняты фитнес-центрами, магазинами и офисами. На первых этажах башен Амир и Хан должны были располагаться детские сады. Остальные этажи всех трех башен должны были занять жилые квартиры. А под комплексом должен был расположиться двухэтажный подземный паркинг.

Что пошло не так

За шесть лет строительство сдвинулось лишь на уровне вырытого котлована. Проект замораживали, затем снова размораживали в 2013-м году. За это время компания успела задолжать 500 тысяч рублей. Судебными приставами участок был арестован. В 2016-м году строительная компания признала, что не сможет построить небоскребы и начала подыскивать покупателей на земельный участок.

Что построят?

По новому проекту здесь будут построены 20-этажные дома высотой 65 метров. Строительство начнется весной будущего года. Новый жилищный комплекс уже будет строить компания - «Садовое кольцо. Казань». Общая площадь зданий достигнет 98 тысяч квадратных метров, из них 58,3 тысячи отведено под жилой дом. Раскрыть подробности в компании-застройщике отказались, сославшись на коммерческую тайну. В мэрии уже проведены публичные слушания, по результатам которых застройщику дано разрешение на изменение проекта.

Президент гильдии риелторов Андрей Савельев рассказал, что цена за квадратный метр в этих домах будет колебаться от 55 до 100 тысяч (в зависимости от того, на каком этапе готовности будет приобретено жилье). При этом жильцы соседнего ЖК, которые покупали квартиру с учетом вида на Миллениум, скорее всего, его лишатся.

- Там будет что-то среднее между комфортом и средним классом, точнее можно будет сказать после того, как будет представлена концепция. Потребитель сейчас очень требовательный, если раньше людей волновало только благоустройство квартиры, то сейчас покупателям важна и инфраструктура, и от этого тоже зависят цены. Что касается вида из окна, которого лишатся жильцы соседнего ЖК, то тут никто не застрахован: застройщик не может предусмотреть, где в ближайшие годы будет построен новый дом.

Казанцы: мнения разные, но котлован надо убирать

Жительница Казани Гульшат Гариулова рада, что здесь построят жилые дома и даже надеется, что когда-нибудь будет здесь жить.

- Это же наоборот хорошо, что жилье строится, есть где жить. Хоть в ипотеку, зато есть, что покупать! - высказалась Гульшат Гариулова. - Здесь знаете, какие раньше здесь были трущобы? Здесь были маленькие дома, Савинка называлась. Настоящие трущобы! А сейчас как красиво, такие красивые виды из окна! Надеюсь, мы будем здесь жить.

Елена Янькова не против строительства жилых домов, однако перед покупкой квартиры ее уверяли, что здесь появится парк.

- Я живу в соседнем жилом комплексе. Когда нам продавали квартиру, нам говорили: «У вас тут парк будет, шикарный парк!», - вспоминает Елена Янькова. - Потому что мы живет, у нас рядом ничего зеленого нет, одни высотки, с детьми гулять негде. В результате котлован стоит без движения.

Еще один житель ЖК, располагающегося непосредственно ближе к котловану, посетовал, что из его окна может быть не видно моста «Миллениум», однако это лучше, чем котлован.

- Три года здесь живу, этот котлован со страшным заборчиком уже, если честно, надоел, - сказал Константин. - Я не знаю, как тут все будет построено, возможно, я больше не буду видеть букву «М». Зато пространство станет живым, а то все это время только пустырь. Хоть что-нибудь пусть построят!