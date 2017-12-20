В Челнах официант и администратор похитили бомжа, надругавшись над ним в кафе

В Набережных Челнах 24-летний администратор кафе "Юность" вместе с 19-летним официантом похитили на остановке 22-летнего бомжа из Таджикистана, после чего избили и надругались над ним в подсобном помещении кафе. Об этом рассказал источник ProKazan.ru.

Предварительно, похищение случилось около 23 часов на остановке "Пединститут".

- Подозреваемые затащили жителя Таджикистана в Chevrolet Cruze, после чего повезли в кафе. Там в подсобном помещении они избили его при помощи монтировки и дубины, совершили над ним насильственные действия сексуального характера и вымогали 500 тысяч рублей, - рассказали ProKazan.ru.

На утро следующего дня пленнику удалось сбежать, после чего поступило заявление в полицию. Было возбуждено дело по статьям "Похищение человека", "Насильственные действия сексуального характера" и "Вымогательство".

Официант был задержан, ведется поиск администратора.