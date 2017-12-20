В РЖД сообщили о двух вариантах ВСМ: Москва до Владимира - 2023 год, до Казани - 2025 год

Открытие участка ВСМ Москва — Казань до Владимира запланировано в 2023 году, до Казани — в 2025 году, об этом сообщил накануне первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин.

По словам Мишарина, сейчас существуют два варианта по финансовой модели: 2023 год — Москва — Владимир, 2025 год — Москва — Казань. Дальнейшее решение должно принять правительство, передает ТАСС.

Общая стоимость строительства участка до Владимира с учетом строительства депо и соединения с существующей инфраструктурой составляет 303 млрд руб.

Напомним, ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что в бюджете России на строительство ВСМ "Москва - Казань" не предусмотрено ни рубля. "Объем инвестиций в этот проект сегодня оценивается по- разному - от 1,3 до 1,5 трлн рублей. Почему мы пока не можем приступить к этому проекту? Потому что в бюджете на этот проект не предусмотрено ни рубля, а поднять такую сумму и обеспечить окупаемость этого проекта для частных инвесторов - пока такую модель мы сформатировать не можем", - говорил министр.

Предполагается, что строительство участка ВСМ составит 4 года. Длина ВСМ Москва – Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних четырнадцати. Ее стоимость оценивается от 1,3 до 1,5 трлн рублей.