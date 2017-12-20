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В РЖД сообщили о двух вариантах ВСМ: Москва до Владимира - 2023 год, до Казани - 2025 год

В РЖД сообщили о двух вариантах ВСМ: Москва до Владимира - 2023 год, до Казани - 2025 год
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Фото: ProKazan.ru|Артём Дергунов

Открытие участка ВСМ Москва — Казань до Владимира запланировано в 2023 году, до Казани — в 2025 году, об этом сообщил накануне первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин.

По словам Мишарина, сейчас существуют два варианта по финансовой модели: 2023 год — Москва — Владимир, 2025 год — Москва — Казань. Дальнейшее решение должно принять правительство, передает ТАСС.

Общая стоимость строительства участка до Владимира с учетом строительства депо и соединения с существующей инфраструктурой составляет 303 млрд руб.

Напомним, ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что в бюджете России на строительство ВСМ "Москва - Казань" не предусмотрено ни рубля. "Объем инвестиций в этот проект сегодня оценивается по- разному - от 1,3 до 1,5 трлн рублей. Почему мы пока не можем приступить к этому проекту? Потому что в бюджете на этот проект не предусмотрено ни рубля, а поднять такую сумму и обеспечить окупаемость этого проекта для частных инвесторов - пока такую модель мы сформатировать не можем", - говорил министр.

Предполагается, что строительство участка ВСМ составит 4 года. Длина ВСМ Москва – Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних четырнадцати. Ее стоимость оценивается от 1,3 до 1,5 трлн рублей.

Н. Вильданов, 21.12.2017, 09:16
Тэги: ВСМ
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Комментарии

Ильнур Рамазанов21 декабря 2017, 09:33
Уже сколько лет они мусируют данный вопрос. Или ВСМ входит в достижения путина и этот призрачный проект включили в предвыборную агитацю?
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1
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Нечто21 декабря 2017, 09:47
Сроки подойдут и снова нам сообщат, что опять откладывается. Они как курица с яйцом с этой дорогой. Болтают, болтают, а воз и ныне там. Лучше бы существующие жд сети развивали бы. У нас в Татарстане например, куча мест куда на поезде хрен приедешь. Я личнохочу ездить на поезде, я считаю не безопасно на автобусе. Мои права ущемляют как потребителя. Я имею права выбора, а выбора нет.
0
2
Согласны с автором?
12821 декабря 2017, 10:00
В ответ на комментарий пользователя
Сроки подойдут и снова нам сообщат, что опять откладывается. Они как курица с яйцом с этой дорогой. Болтают, болтают, а воз и ныне там. Лучше бы существующие жд сети развивали бы. У нас в Татарстане например, куча мест куда на поезде хрен приедешь. Я личнохочу ездить на поезде, я считаю не безопасно на автобусе. Мои права ущемляют как потребителя. Я имею права выбора, а выбора нет.
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Рыночная экономика. Если направление не выгодно его закрывают. Это при кровавом совке поезд ради 10 человек гоняли
1
0
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Горожанин21 декабря 2017, 10:20
Никогда такого не б !!!!
Видимо китайцы слились, без введения расстрелов за распилы ничего не построят
0
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