Герой песни «Татарин» певицы Айгель досрочно вышел на свободу

Суд условно-досрочно освободил Темура Хадырова — молодого человека солистки группы "АИГЕЛ" Айгель Гайсиной и героя ее песни "Татарин", написала певица в Facebook.

- Состоялся суд по поводу УДО. Мы от этого суда ничего не ждали, считали его очередной формальностью. По статистике, вывешенной на КПП, из этой ИК уходят очень редко, из тех, кто подавал на УДО в августе, не ушел никто, - написала певица.

"Аргументы и факты" писали, что Хадырова в 2015 году приговорили к трем годам колонии строгого режима за покушение на убийство из-за участия в драке. До суда Хадыров 13 месяцев провел в СИЗО.

Напомним, несколько недель назад дуэт певица выпустил новую песню под названием "Таня" про свидания в тюрьме. Кстати, издание The Village назвало творчество группы "литературным рэпом про тюрьму и волю".

Также певица Айгель приняла участие в съемках шоу Comedy Club, где рассказала ведущим Павлу Воле и Гарику Мартиросяну о своем быстром мозге, который "догоняет ртом"