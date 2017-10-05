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Минниханов на «внезапной» встрече с Путиным рассказал о дольщиках и ситуации с банками

Минниханов на "внезапной" встрече с Путиным рассказал о дольщиках и ситуации с банками
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Фото: kremlin.ru
Также президент РТ отдельно остановился на специальном покрытии для сельских улиц

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на "неожиданной" встрече с президента РФ Владимиром Путиным рассказал ему, как решается проблема обманутыми дольщиками и вкладчиками потерявших лицензии банков. Об этом сообщает ТАСС.

- Я вас информировал о проблеме вкладчиков... Фонд создан, мы уже начали выплаты. Работа организована, - сообщил Минниханов.

Также будет оказана помощь и обманутым дольщикам, для этого был создан фонд, также будут помогать землей.

Отдельно Минниханов остановился на сельских дорогах.

- Очень неплохой проект - специальное покрытие для сельских улиц, где движение не очень большое, - рассказал Минниханов, отметив, что строительство таких трасс обходится значительно дешевле.

Также в Татарстане выполнение "майских указов" Путина идет согласно дорожной карте, все цифры укладываются в план.

Н. Вильданов, 20.12.2017, 18:30
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

American20 декабря 2017, 18:35
Статейку не читал, лично мне не интересно, о чем они там напоказуху устраивали клоунаду. Что разговаривали, что нет, ни на что это не влияет вообще.
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4
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Горожанин20 декабря 2017, 18:52
В ответ на комментарий пользователя
Статейку не читал, лично мне не интересно, о чем они там напоказуху устраивали клоунаду. Что разговаривали, что нет, ни на что это не влияет вообще.
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А комментировать полезли? Прекрасная позиция "не читал, но осуждаю"
0
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Горожанин20 декабря 2017, 18:53
В ответ на комментарий пользователя
Статейку не читал, лично мне не интересно, о чем они там напоказуху устраивали клоунаду. Что разговаривали, что нет, ни на что это не влияет вообще.
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Фонд дольщикам землей? Пусть уж лучше деньгами дают, а то и землю, и квартиру как достроят - не многовато ли чести?
0
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Горожанин20 декабря 2017, 18:53
В ответ на комментарий пользователя
Статейку не читал, лично мне не интересно, о чем они там напоказуху устраивали клоунаду. Что разговаривали, что нет, ни на что это не влияет вообще.
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Молодцы! Единственная республика, в которой переживают за своих жителей и ищут способы поддержать
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Горожанин20 декабря 2017, 18:58
Москва рулит, проверяют что накурасело руководство РТ за годы суверенитета! Это обманутые дольщики, вкладчики, навязанный татарский в школах, беспредел в МВД рт, сабантуй за счет бюджета в другой стране....!
0
2
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Горожанин20 декабря 2017, 19:06
В ответ на комментарий пользователя
Москва рулит, проверяют что накурасело руководство РТ за годы суверенитета! Это обманутые дольщики, вкладчики, навязанный татарский в школах, беспредел в МВД рт, сабантуй за счет бюджета в другой стране....!
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Вы, надеюсь, давно покинули этот ад и переехали в райскую москву. А то такая большая страна, а все сидят в татарстане и ноют и ноют...
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Горожанин20 декабря 2017, 19:09
в 6.00 утра приехали, сказали, одевайся, тебя ждет удаща...
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