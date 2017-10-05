Минниханов на «внезапной» встрече с Путиным рассказал о дольщиках и ситуации с банками

Также президент РТ отдельно остановился на специальном покрытии для сельских улиц

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на "неожиданной" встрече с президента РФ Владимиром Путиным рассказал ему, как решается проблема обманутыми дольщиками и вкладчиками потерявших лицензии банков. Об этом сообщает ТАСС.

- Я вас информировал о проблеме вкладчиков... Фонд создан, мы уже начали выплаты. Работа организована, - сообщил Минниханов.

Также будет оказана помощь и обманутым дольщикам, для этого был создан фонд, также будут помогать землей.

Отдельно Минниханов остановился на сельских дорогах.

- Очень неплохой проект - специальное покрытие для сельских улиц, где движение не очень большое, - рассказал Минниханов, отметив, что строительство таких трасс обходится значительно дешевле.

Также в Татарстане выполнение "майских указов" Путина идет согласно дорожной карте, все цифры укладываются в план.