Министр здравоохранения РТ о ремонте больниц: «Мы обогнали Москву с ее кучей денег»

Министр здравоохранения РТ Адель Вафин сообщил, что за год в Татарстане благодаря республиканской программе капремонта было отремонтировано большое количество больниц. Об этом он сообщил в ходе рабочего совещания в Нижнекамске.

- Два года назад мы и не предполагали, что разом в один год отремонтируем столько больниц. Москва проводит конкурс на разработку корпоративного стиля поликлиник. Дизайнерские решения выбирают. Мы уже отремонтировали поликлиники в корпоративном стиле. Мы обогнали Москву с ее кучей денег, - заявил он.

Также глава ведомства призвал врачей поменять свое отношение к пациентам и в целом к работе.

- Что мы говорим, как мы говорим и с каким настроением — все это имеет значение. Нужно общаться с больным так, чтобы поменять его привычки, - отметил Вафин.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что министерство здравоохранения РТ с целью улучшить качество работы поликлиник и специалистов проводит опрос жителей республики, где они могут сообщить о нарушениях своих прав и высказать предложения.