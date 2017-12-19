В Татарстане средняя зарплата учителей составила почти 30 тысяч рублей‍

В Татарстане средняя зарплата в общем образовании составляет 24 тыс. 559 рублей, при этом у учителей – 29 тыс. 848 рублей, у педагогических работников дополнительного образования – 25 тыс. 229 рублей. Об этом рассказал сегодня председатель Профсоюза работников народного образования и науки в Татарстане Юрий Прохоров.

По его словам, уровень зарплаты удалось повысить за счет реализации "майских указов" Путина и системы грантовой поддержки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани у работников крупных и средних предприятий города средняя зарплата в период с января по октябрь 2017 года составила 39,3 тысячи рублей, не изменившись по сравнению с первым полугодием. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 8,3 процента. При этом средняя зарплата в Казани оказалась в 1,7 раз больше медианной зарплаты в Татарстане.