В Нижнекамске на территории промзоны произошел хлопок, пострадали 2 человека

В Нижнекамске на территории промышленной зоны в одном из магазинов произошел хлопок, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает телеканал «НТР24».

ЧП произошло накануне недалеко от торгового дома «Кама». Произошла разгерметизация противопожарной системы.

- Возможно, сотрудники магазина решили самостоятельно отремонтировать противопожарную систему, находящуюся под высоким давлением, - говорится в сообщении.

Отмечается, что разгерметизация привела к серьезным травмам, которые получили два человека. Они были госпитализированы.