В Казани назначили нового замминистра образования и науки РТ

В Казани назначили нового заместителя образования и науки РТ, им стал 50-летний Азат Шарапов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В Минобрнауки РТ Шарапов будет курировать вопросы экономики и финансов.

Кстати, Азат Шарапов ранее работал вместе с новым министром образования РТ Рафисом Бургановым. С 2010 по 2014 год он был его первым заместителем в министерстве по делам молодежи, спорту и туризму РТ.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении Рафиса Бурганова исполняющим обязанности министра образования и науки Татарстана. Минниханов своим указом освободил Энгеля Фаттахова от должности министра образования и науки РТ в связи с переходом на другую работу.

Отметим, что до этого Бурганов занимал должность председателя Комитета Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.