Метшин о сдаче проблемного дома ЖК «Симфония»: «По каждому дому клубок проблем»

До конца года будет сдан еще один дом на 300 квартир в ЖК «Возрождение»

В Казани сдали первый дом проблемного ЖК «Симфония» для дольщиков «Фона». Накануне мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел достроенный дом, передает пресс-служба мэрии города.

Сообщается, что уже в ближайшие дни будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию этого 180-квартирного жилого дома по улице Роторная. Кроме того, до конца года будет сдан еще один дом на 300 квартир в ЖК «Возрождение».

- Много вопросов решается, это позволит нам в будущем забыть о понятии обманутых дольщиков. Мы ведем планомерную работу, встречаемся с дольщиками, вместе договариваемся, ищем пути. По каждому дому клубок проблем, и он в ручном режиме решается, - отметил мэр.

Также важным инфраструктурным вопросом является дорожная тема. По словам первого заместителя руководителя Исполкома, чтобы этот микрорайон стал самодостаточным, необходимо продолжить дорогу вдоль жилых комплексов до улицы Шаляпина, а также обустроить проезд на улице Павлюхина.

Напомним, строительство ЖК «Симфония» было начато в октябре 2012 года и затем остановилось в связи с банкротством застройщика – «Фон-Ривьера». Ключи от квартир дома №2 жилого комплекса их владельцы начали получать в марте прошлого года.