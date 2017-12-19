В Татарстане осудили банду наркоторговцев на 138 лет колонии строго режима

Верховный суд Татарстана вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Елабуги Евгения Каменева и одиннадцати его сообщников, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В ходе следствия было установлено, что преступная группа была организована в 2012 году. Они занимались распространением синтетических наркотиков в республике и других регионах. Так, в Москве подсудимые развернули торговлю прямо в метро.

- В ходе обысков было изъята партия стоимостью более 70 млн рублей, - говорится в сообщении.

Таким образом, в зависимости от роли каждого, подсудимые были признаны виновными. Наибольший срок суд назначил предполагаемому лидеру банды — Каменеву — 24 года лишения свободы в колонии строго режима. Остальные получили от 20 до 6 лет колонии строго и общего режима.