В Кадастровой палате заявили, что границы Татарстана до сих пор не зафиксированы

В Единый государственный реестр недвижимости до сих пор не внесены четкие границы Татарстана. Об этом сегодня в ходе итоговой коллегии управления Росреестра по РТ заявила директор филиала «ФКП Росреестра» по РТ Ленара Музафарова.

- Вы видите границы муниципальных образований, а границ между субъектами нет. Белые пустоты и земля, которая неизвестно кому принадлежит, как раз находится на границе предполагаемой, неотмежеванной границы между республикой Татарстан и Ульяновской областью. Вести хозяйственную деятельность, когда не понимаешь, где заканчиваются границы одной территории и начинаются другой, не всегда возможно, - цитирует «Бизнес Онлайн» слова Музафаровой.

Таким образом, по ее словам, у собственников могут возникнуть земельные споры.

- Как показывает практика, зачастую собственники не могут понять, к властям какого региона им следует обращаться, - пояснила Музафарова.

Отмечается, что установление границ, прежде всего, это обязанность региональных органов власти.