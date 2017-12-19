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15 вещей, которые можно купить в качестве подарка от «тайного Санты» на Open Space Market

15 вещей, которые можно купить в качестве подарка от «тайного Санты» на Open Space Market
16+
Новогодние подарки с традиционного дизайнерского маркета, которые понравятся, как близким, так и малознакомым людям

Хотя до Нового года еще есть время поразмышлять над подарком, корпоративы уже на носу, а значит, пришло время запасаться презентами к «тайному Санте», сувенирами для коллег и приятными мелочами для близких. Чтобы вы не отвлекались на банальный ассортимент вроде мягких игрушек или никчемных сувениров, мы подготовили подборку из необычных и классных подарков с Open Space Market.

ЧТО БУДЕТ НА OPEN SPACE MARKET

22 декабря с 14:00 до 21:00, 23-24 декабря с 12:00 до 20:00 команда Open Space Market приглашает на новую выставочную площадку в центре города интересно и полезно провести этот предпраздничный уикенд, с молодыми дизайнерами из разных городов России и творческими людьми Казани. Площадкой для проведения зимнего маркета стала фабрика «Спартак» на улице Спартаковская,2. В фестивале примут участие 207 молодых дизайнеров из 20 российских городов. Кроме маркета в программе — лекции от преподавателей КФУ, новогодние мастер-классы, квесты, спортивные активности, DJ-сеты от екатеринбургского музыкального объединения «Теснота», фудкорт. Для детей будет работать отдельная площадка. Вход: взрослым — 100 рублей/учащимся — 50 рублей, детям до 7 лет и пенсионерам — бесплатно. Билет на 3 дня мероприятия.

ЧТО МОЖНО КУПИТЬ В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА

Марка Avocado store представляет органическую косметику нового поколения. Здесь можно найти много интересного от скрабов с ароматами Coca-Cola, жвачки Love Is, батончика Snickers до декоративных свеч с пьянящим ароматом игристого вина.

Скраб для тела — 300-550 ₽
Бальзам для поцелуев — 250-270 ₽
Свечи для дома — от 1 500 ₽
instagram.com/avocado_bio/

Halo – современный взгляд на старинные чулки. Использование современных высококачественных европейских тканей помогает добиться эластичности изделий бренда. Вас ждет нежнейшая сетка, нейлон, натуральный шелк, французская сетка, австрийские стразы и искусность рук мастера. Bambeany – необычно красивые вещи, связанные из крупной пряжи, которые обязательно будут согреть вас в наступающие морозы!

Шапки из шерсти, шелка, крапивы и конопли — от 1 500 ₽
Носки из французской нейлоновой сетки со стразами — 750 ₽
instagram.com/i_am_bambeany/
instagram.com/halo_socks/

Бренд создает деревянные слова, буквы, коробочки, фоторамки, светильники, значки на заказ. А также елочные игрушки, ночники, полки-домики и многое другое, что сделает ваш дом еще более уютным и таким родным! Все очень красиво и уютно.

Елочные игрушки — от 80 ₽
Светильник «Звездочка» — 900 ₽
vk.com/goodtimewords

Переводные флэш тату — это и необычная имитация украшений, которая не потеряется, и модный геометрический принт, который подчеркнет загар и добавит яркости образу. Эскизы  татуировок разрабатывают татуировщики и иллюстраторы — каждая линия узора тщательно прорисована, чтобы создавать цельный и гармоничный рисунок. На выбор здесь цветные татуировки, металлизированные, традиционные черные или даже светящиеся в темноте, а также рисунки с имитацией хны. Продержится такой рисунок от 5 до 12 дней.  

Тату-золотые веснушки — 390 ₽
Набор тату Dogs — 390 ₽
instagram.com/miami_tattoos/

 

 

Бренд «Дом огонь» использует совершенно неожиданный материал для изготовления декоративных украшений для дома – раствор строительного бетона и прочие стройматериалы. Можно найти бетонные свечи и украшения для елки, на заказ смогут даже смастерить новогодний венок из гаек. Брутально, но не менее празднично.

Свечи — от 350 ₽
Венок из стройматериалов — цена по запросу
Празднично-урбанистическая елка — 600 ₽
Елочные игрушки — от 200 ₽
instagram.com/dom_ogon/

Казанские ребята представляют модные средства по уходу для тех, кто носит бороду, усы и  любит стильные укладки. Можно найти масло для бороды, бриолин, воск и глину для укладки волос. Также есть комбо-наборы, которые в особенности придутся по душе почитателям таланта Конан Дойля, с книгами о приключениях сыщика Шерлока Холмса и настоящими сигарами. 

Масло для бороды — 800 ₽
Матовая глина для волос «Winston Churchill» — 800 ₽
Комбо набор «Sherlock Holmes» — 1600 ₽
instagram.com/_londoninn_/

Новые интересные участники из Москвы создают деревянные броши с каким-то особым теплом. Нацепил и так хорошо сразу, и настроение хорошее и улыбка до ушей.

Брошь Заяц — 350 ₽
Брошь Единорог — 350 ₽
instagram.com/sinnisha_design/

Cемейная мастерская изготавливает прелестные новогодние игрушки ручной работы, которые ну точно никого не оставят равнодушными! Помимо ежегодного украшения ими новогодней ели, их можно передавать по наследству, кто знает какой из пра-правнуков будет любоваться ею вешая на ель много лет спустя. Кстати, помимо игрушек ребята делают создают гирлянды, интерьерные венки и композиции. Вас ждут сделанные с любовью подарки в красивой упаковке.

Стеклянные елочные игрушки «Клоуны» — 950 ₽
Стеклянные елочные игрушки «Птички» — 600 ₽
Декоративная ель из мха — 1 300 ₽
Венок из эвкалипта и нобилиса — 1200 ₽
instagram.com/sisters_kzn/

Витражная мастерская занимается создание объемных геометрических фигур: предметов интерьера, света и декора из стекла и зеркала

Флорариум с новогодним декором — 2300 ₽
Декоративный многогранник из фацетированного стекла — 8 999 ₽
instagram.com/vse_flo.online/

Бренд предлагает разделочные и декоративные доски — отличный подарок для тех, кто проводит большую часть своего времени на кухне и кайфует от этого! Также ребята делают солнечные очки, посуду и прочие предметы интерьера. Дерево — основной материал всех проектов Woodeez. Как говорят основатели: «Это логично и естественно потому, что мы верим в силу и красоту дерева».

Доски из массива дуба — от 730 ₽
Круглое блюдо из дуба — 1 650 ₽
Вечный календарь из дерева — 1 790 ₽
instagram.com/woodeez/

Pinspace – это новый проект с тематическими значками. Это когда Казань в сердце, а металлические значки на сердце. Почти беспроигрышный мини-подарок: можно найти что-то подходящее и для коллеги, и для случайного знакомого. А можно вообще запастись сувенирами впрок и носить их в декабре с собой, чтобы точно не оказаться в неловкой ситуации, когда вам сделали подарок, а вы к этому оказались не готовы.

Значок «Татар кызы» — 280 ₽
Значки из коллекции «Казань» с достопримечательностями города — 300 ₽
https://www.instagram.com/pinspace.ru/

Cтильные лаконичные украшения из серебра ручной работы. Создатели убеждены — главное человек, а не то, что на нем. Именно этот принцип помогает создавать делать украшения, которые не входят в комнату раньше вас.

Минималистичные серьги-круги — 900 ₽
Трансформер из двух переплетенных колец — 1 200 ₽
Кольцо-кастет — 2 300 ₽
Браслет-угол — 2 000 ₽
instagram.com/tsyginajewelry/

Самарская мастерская по паперкрафту (создание образов геометрических тел, предметов и образов из бумаги или картона) представляет необычный декор для дома в виде голов разнообразных животных. Вы можете сами собрать свой эко-трофей, и не бояться что что-то не получится, ведь все детали и инструменты подготовлены, а инструкции напечатаны и входят в набор.

Маска зайца — 1 300 ₽
Колибри — 600 ₽
Набор елочных игрушек (10 шт) — 2 000 ₽
Олень из стены — 2500 ₽
instagram.com/poppy.paper/

Подарки для сладкоежек. У казанских ребят вы найдете варенье из молодых сосновых шишек, мед с уникальными вкусовыми сочетаниями и консистенцией, натуральные конфеты, батончики, конечно же, арахисовую паста и еще множество сладостей.

Крем-мед «Черника» — 300 ₽
Варенье из сосновых шишек — 300 ₽
Арахисовая паста — 300 ₽
vk.com/craft_project_kzn

Дизайнер из Магнитогорска решила сделать наступивший холодный сезон по-настоящему горячим! В моду вернулись чулки и гольфы разнообразных расцветок и различной фактуры. Теплые ажурные чулки — настоящие спасение для модниц зимой.

Чулки с подтяжками из итальянского хлопка — от 4 900 ₽
instagram.com/bysinkodel

Подробнее о всех участниках в группе Open Space Market

Светлана Михайлова, 20.12.2017, 12:57
Тэги: Новый год в Казани, Праздники в Казани, Стиль
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