Завтра в Казани ожидается до 11 градусов мороза

Завтра, 20 декабря, в Казани будет облачно с прояснениями, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 11-13, при прояснениях до 16 градусов мороза. Максимальная температура воздуха днем 9-11 градусов мороза. На дорогах гололедица.