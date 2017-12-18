Стало известно, когда откроют «Макдоналдс» на Баумана

В Казани 22 декабря состоится открытие ресторана «Макдоналдс» на улице Баумана, который закрылся на реконструцию около месяца назад. Об этом сообщили в самой компании.

Это первый ресторан "Макдоналдс", который был открыт в Казани 18 лет назад, в 1999 году, на центральной пешеходной улице города. Теперь ресторан предстанет перед жителями и гостями столицы Татарстана в обновленном дизайне.

В программе мероприятия запланировано множество конкурсов и подарков, выступление танцевальных коллективов, Stand up шоу, иллюзионное и научное шоу и многое другое. На мероприятии у посетителей ресторана будет возможность познакомиться с технологией приготовления всемирно известного бургера во время проведения Биг Мак шоу.

Для детей приготовили увлекательный мастер-класс "Восковые руки". В завершении вечера мастера укрощения огня представят красочную программу фаер шоу. Праздник продлится с 12.00 до 17.00.

Путеводителями в развлекательной программе станут звездные студенты страны – Арарат Кещян и Стас Ярушин. У каждого гостя будет возможность получить автограф от знаменитых актеров во время автограф сессии.

Кроме того, в честь открытия обновленного ресторана "Макдоналдс" объявил об акции – при покупке одного двойного Чизбургера, второй – в подарок.