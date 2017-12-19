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Блоги ProKazan.ru: о «баттлах» между пассажирами и кондукторами в автобусах

Блоги ProKazan.ru: о "баттлах" между пассажирами и кондукторами в автобусах
16+
В этой рубрике мы пишем о том, что нас волнует, и то, что не может быть опубликовано в новостном материале

Сегодня главный по рубрике «Блоги» - корреспондент портала ProKazan.ru Рaмиль Бикмyллин

По работе, да и вне ее, очень часто приходится пользоваться общественным транспортом, поэтому регулярно становлюсь свидетелем разборок между кондукторами и пассажирами. Моя коллега недавно уже поднимала тему хамства в автобусах, добавлю и я свои "двадцать пять рублей" к этой теме.

Как кондуктор осталась в минусе, но настояла на своем

Меня раздражает, когда кондукторы во время своих разборок, берут в "заложники" всех пассажиров. Возьмем, к примеру, недавнюю сценку в автобусе, свидетелем которой я стал. В салон заходит пьяный пассажир и на просьбу оплатить проезд лишь пожимает плечами. Мол, я уже оплатитил и платить не собираюсь. Врет, конечно.

Что делает кондуктор? Идет к водителю, который глушит двигатель и объявляет всем, что автобус не тронется с места, пока вот этот конкретный пассажир не купит билет. Крайними сделали остальных пассажиров, которые честно оплатили свой проезд и теперь вынуждены ждать, следя за разборками в салоне. Ну и что, что люди опаздывают. Не хотите опаздывать - помогайте высадить "зайца".

Автобус стоит пять, десять минут. Нервы у некоторых пассажиров не выдерживают, они возвращают кондуктору билеты и идут на автобус, подъехавший следом. Это те, кто купил за наличные. Владельцам транспортных карт деваться некуда - ждут как миленькие.

В итоге нашелся пассажир, который заплатил за подвыпившего казанца. Кондуктор получила 25 рублей за проезд, но потеряла 50, так как двое пассажиров вернули билет. Справедливость восторжествовала, но ПАТП потеряло "четвертак".

Проблемы глухих пассажиров никого не волнуют?

Этой ситуацией конфликты не исчерпываются. Например, водитель автобуса должен останавливаться на всех остановках общественного транспорта. Но очень часто вижу, как кондуктор обращается в салон: на остановке такой-то выходит кто? Не услышав ответа, дает сигнал водителю: не останавливайся - едем дальше. То, что в салоне может оказаться человек, у которого проблемы со слухом, ее, похоже, не волнует. Или если ты стоишь в наушниках. Возвращаться на остановку назад придется за свой счет - очень трудно доказать кондуктору второго автобуса, что ты пострадал из-за ее коллеги.

А смысл спешить и проезжать остановки? Удожиться в рассписание? Может тогда не стоит терять время на маршруте и по 5-10 минут стоять на остановках, пытаясь забить салон по максимуму? Это частенько наблюдаешь восле станций метро.

Добрые кондукторы

Впрочем, есть в Казани кондукторы, которые поднимают настроение пассажирам. Подойдут, комплимент скажут, с праздником поздравят. Нет денег? Ну бывает, в следующий раз поедешь - отдашь. И пассажиры отдают, потому что ценят хорошее отношение к себе.

Недавно встретил кондуктора-кавказца, которому тоже попался пьяный пассажир, не желавший оплачивать поездку. Тот вспомнил пропитанным спиртом мозгом, что лучший способ защиты - это нападение, поэтому сразу набычился и начал наезжать на кондуктора. Работник общественного транспорта отвечал максимально корректно. Даже если его и раздражало алкогольное состояние пассажира, вида он не показывал.

- Зачем материшься, уважаемый, нет денег на проезд - просто сказал бы об этом, - говорил он ему. 

Вот и думаю, может стоит уважительнее относиться друг к другу? 

Рамиль Бикмуллин, 19.12.2017, 15:47
Тэги: Блоги
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Комментарии

dthdht20 декабря 2017, 09:46
Нечего в наушниках ездить, а чтобы останавливались надо не когда двери откроются поднимать свой зад с места, а заранее, тогда и проблем не будет.
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