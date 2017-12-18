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Центробанк подал заявление в Генпрокуратуру и СК на руководство «Спурт банка»‍

Центробанк подал заявление в Генпрокуратуру и СК на руководство «Спурт банка»‍
16+
Фото: архив ProKazan.ru

Центробанк России пода заявления в Генпрокуратуру и Следственный комитет на руководство "Спурт" банка, об этом сегодня на первом собрании кредиторов банка сообщил представитель Агентства по страхованию вкладов Василий Столбов.

Заявление было подано 5 декабря, руководителей Спурт банка заподозрили в мошенничестве, присвоении и растрате средств, причинении имущественного ущерба, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями.

Агентство по страхованию вкладов оказывало помощь в подготовке фактуры документа.

По данным фактам могут быть возбуждена дела по статьям "Мошенничество", "Присвоение или растрата", "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" и "Преднамеренное банкротство".

Напомним, 21 июля Центробанк отозвал лицензию у банка "Спурт". По величине активов кредитная организация на 1 июля занимала 183 место в банковской системе РФ.

"Спурт" банк был учрежден в 1992 году в форме открытого акционерного общества. В 1998 году крупнейшим акционером банка стало ЗАО "Татгазинвест" - региональный оператор "Газпрома" по реализации газа.

Н. Вильданов, 19.12.2017, 14:27
Тэги: Кризис
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Комментарии

Горожанин19 декабря 2017, 14:54
Кругом ворье жулье! Как жить дальше???
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Артур19 декабря 2017, 15:14
Чего ж на руководство Открытия ни кто в суд не подает?
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Горожанин19 декабря 2017, 15:49
Даже не сомневался, что эти дамы из Спурта там по куражились. Всегда удивлялся их уровню. Теперь важно не забыть бывших спуртовцев, которые попрятались в ВУЗах и МСК.>:>
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Горожанин19 декабря 2017, 16:05
Все банки это большая проблема?????
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артем власов19 декабря 2017, 17:33
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
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