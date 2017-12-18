Центробанк подал заявление в Генпрокуратуру и СК на руководство «Спурт банка»‍

Центробанк России пода заявления в Генпрокуратуру и Следственный комитет на руководство "Спурт" банка, об этом сегодня на первом собрании кредиторов банка сообщил представитель Агентства по страхованию вкладов Василий Столбов.

Заявление было подано 5 декабря, руководителей Спурт банка заподозрили в мошенничестве, присвоении и растрате средств, причинении имущественного ущерба, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями.

Агентство по страхованию вкладов оказывало помощь в подготовке фактуры документа.

По данным фактам могут быть возбуждена дела по статьям "Мошенничество", "Присвоение или растрата", "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" и "Преднамеренное банкротство".

Напомним, 21 июля Центробанк отозвал лицензию у банка "Спурт". По величине активов кредитная организация на 1 июля занимала 183 место в банковской системе РФ.

"Спурт" банк был учрежден в 1992 году в форме открытого акционерного общества. В 1998 году крупнейшим акционером банка стало ЗАО "Татгазинвест" - региональный оператор "Газпрома" по реализации газа.