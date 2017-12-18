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Суд обязал выплатить 46 тыс евро вдове, чей муж был найден повешенным в здании милиции РТ

Суд обязал выплатить 46 тыс евро вдове, чей муж был найден повешенным в здании милиции РТ
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Фото: pixabay.com

Сегодня Европейский суд по правам человека обязал правительство России выплатить 46 тыс евро Фание Хайруллиной, чей муж Жавдат умер 15 лет назад после госпитализации из здания Тукаевского РОВД Татарстана. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

- Российские власти нарушили ст. 2 (Право на жизнь) и ст. 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод, - говорится в сообщении.

Напомним, Жавдат Хайруллин был обнаружен повешенным на балконе пятого этажа здания Тукаевского РОВД Татарстана в сентябре 2002 года. А до этого один из задержанных слышал крики 51-летнего Жавдата, доносившиеся из соседнего кабинета.

В больницу Хайруллин был доставлен в состоянии комы. Однако через три месяца он умер, не приходя в сознание.

Отмечается, что с тех пор уголовное дело в отношении сотрудников полиции возобновлялось и прекращалось более 20 раз.

- В 2009 году Фания Хайруллина отсудила 250 тысяч рублей у Минфина России в счет компенсации морального вреда за смерть мужа. В том же году женщина обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека, - сообщают правозащитники. 

Элина Валеева, 19.12.2017, 13:53
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин19 декабря 2017, 14:08
Вот она цена жизни человека в нашей стране. Позор властьимущим, бумеранг вернётся.
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Горожанин19 декабря 2017, 14:08
Ай да Молодец!
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Горожанин19 декабря 2017, 14:11
Молодец, очень хорошо, что менты получат за произвол!
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Горожанин19 декабря 2017, 14:12
46 тыщ это ведь гдето 3 миллиона рубликов, ладно хоть столько , но все же стоит видимо обращаться в независимые суды... а 250 тыщ это слишком мало... жесть просто!!! а ведь сколько таких случаев!!!
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Горожансто19 декабря 2017, 14:14
Лнадо обязывать лично ментов платить по чьей вине погиб человек. Смысл из казны государство оплачивать раздолбайства мусоров ? Начальник полиции и его подчинённые пусть из своего кармана и платят , надо и имущество их конфисковывать и родственников трясти.
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Горожанин?19 декабря 2017, 15:13
Европейские суд не указ плотить не кто не будет
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Горожанин19 декабря 2017, 16:08
Вы не правы если начальник полиции или родственники оказаться за бугром будут задержаны до решения проблемы.
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Горожанин19 декабря 2017, 16:13
Позорят Татарстан и ещё зарплату получают.
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Горожанин19 декабря 2017, 17:03
В ответ на комментарий пользователя
46 тыщ это ведь гдето 3 миллиона рубликов, ладно хоть столько , но все же стоит видимо обращаться в независимые суды... а 250 тыщ это слишком мало... жесть просто!!! а ведь сколько таких случаев!!!
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Лучше на ремонт айфонов деньги пустить:-(
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артем власов19 декабря 2017, 17:33
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
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