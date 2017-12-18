Суд обязал выплатить 46 тыс евро вдове, чей муж был найден повешенным в здании милиции РТ

Сегодня Европейский суд по правам человека обязал правительство России выплатить 46 тыс евро Фание Хайруллиной, чей муж Жавдат умер 15 лет назад после госпитализации из здания Тукаевского РОВД Татарстана. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

- Российские власти нарушили ст. 2 (Право на жизнь) и ст. 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод, - говорится в сообщении.

Напомним, Жавдат Хайруллин был обнаружен повешенным на балконе пятого этажа здания Тукаевского РОВД Татарстана в сентябре 2002 года. А до этого один из задержанных слышал крики 51-летнего Жавдата, доносившиеся из соседнего кабинета.

В больницу Хайруллин был доставлен в состоянии комы. Однако через три месяца он умер, не приходя в сознание.

Отмечается, что с тех пор уголовное дело в отношении сотрудников полиции возобновлялось и прекращалось более 20 раз.

- В 2009 году Фания Хайруллина отсудила 250 тысяч рублей у Минфина России в счет компенсации морального вреда за смерть мужа. В том же году женщина обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека, - сообщают правозащитники.