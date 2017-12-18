Сегодня, 19 декабря, в Казани состоится первое собрание кредиторов «Спурт банка», сообщает АСВ.

Отмечается, что кредиторам предстоит избрать членов комитета кредиторов банка, утвердить смету планируемых расходов на мероприятия конкурсного производства и определить представителя в Арбитраже на заседаниях по делу о банкротстве банка.

Напомним, 27 сентября Арбитражный Суд РТ признал Спурт Банк банкротом, был назначен конкурсный управляющий - Агентство по страхованию вкладов. Суд ввел конкурсное производство сроком на 1 год и назначил заседание по результатам на 26 сентября 2018 года.

21 июля Центробанк отозвал лицензию у казанского банка «Спурт». По величине активов кредитная организация на 1 июля занимала 183 место в банковской системе РФ.

В начале июля Спурт банк, находящийся под мораторием на удовлетворение требований кредиторов и управлением Агентства по страхованию вкладов, закрыл два дополнительных офиса в Казани.

Ранее Спурт банк приостановил все операции по счетам клиентов. Спурт банк потерял около 6 млрд рублей из-за информационной атаки. Банк столкнулся с проблемой оттока привлеченных ресурсов. Данное обстоятельство было вызвано чередой распространяемых в соцсетях и СМИ слухов о будущих проблемах у всех местных банков на волне отзывов лицензий у ПАО "Татфондбанк", ПАО "Интехбанк", "АНКОР Банк" (АО), АО "Булгар банк", КБ "Камский Горизонт". К примеру, с корреспондентских счетов, в кассах и банкоматах сняли 1,3 млрд рублей, а облигации и еврооблигации были проданы на сумму более 3 млрд рублей.

Спурт банк был учрежден в 1992 году в форме открытого акционерного общества. В 1998 году крупнейшим акционером банка стало ЗАО "Татгазинвест" - региональный оператор "Газпрома" по реализации газа.