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Администрация президента РФ о нацязыках: даже носители языка отказываются его изучать

Администрация президента РФ о нацязыках: даже носители языка отказываются его изучать
16+
Фото: kremlin.ru

Заместитель администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов заявил, что языковой скандал в Татарстане связан исключительно с перегибами в преподавании татарского, но в целом у республик нет повода опасаться их упразднения, пишет «Коммерсантъ».

- Генпрокуратурой были проведены проверки, нарушения были выявлены в разных субъектах. В Татарстане и Башкортостане было увеличено количество часов обучения национальным языкам, - отметил Магомедов.

Так, по его словам, остроту межнациональных проблем в стране за последние пять лет удалось снять благодаря принятию стратегии межнациональной политики.

- Наша страна многонациональная, в ней проживают представители почти 200 национальностей, которые говорят практически на 300 языках и диалектах. Конечно, это наше большое богатство — как языковое, так и культурное, об этом не раз говорил президент, но это налагает и обязательства. Конституция гарантирует представителям всех народов возможность общения на родном языке, его изучения, получения образования. Сегодня свыше 96% жителей России владеют государственным русским языком. При этом 36 языков помимо русского имеют статус государственного, - говорится в сообщении.

При этом, замглавы администрации президента РФ добавил, что, если до сих пор допускалось принудительное обучение национальным языкам, то теперь это исправляется.

- Проблема в том, что даже носители языка отказываются его изучать. Все хотят получить образование на русском языке: высшее образование идет на нем, на международном уровне только русский котируется, - добавил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналистки из Набережных Челнов об изучении татарского языка в Татарстане, по его словам, нет никакой остроты в сфере национального вопроса.

- Вопрос, связанный с языком, направлен только на одно — создать всем детям, где бы они не проживали на территории РФ, равные стартовые условия для будущей жизни. Вот мы говорим про Татарстан, который я очень люблю, и там у меня друзей много. Ведь татары проживают не только в Татарстане, половина примерно татар проживают в других регионах РФ. У всех должны быть равные стартовые условия. И если люди будут знать свой национальный язык (о чем я сейчас тоже скажу, считаю это очень важным, на самом деле) и будут отставать в языке межнационального общения, в русском языке — а преподавание в ведущих вузах страны ведется на русском языке — мне кажется, что это было бы плохо по отношению к детям, проживающим в Татарстане. Вот и все,  - сказал Путин.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.

Люция Кашапова, 19.12.2017, 11:45
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин19 декабря 2017, 11:48
Золотые слова!!!! Красавчик!!!
16
68
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Горожанин19 декабря 2017, 12:03
Ну конечно, все верно!
11
35
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Татарин19 декабря 2017, 12:08
Мой родной язык Русский татарский я незнаю >:> я чистый татарин
27
37
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Правдоед19 декабря 2017, 12:12
Все произошло, так как с татарским перегнули палку.Поставили по пять часов в неделю, русский оставили 2 часа, а как детям дальше учиться, экзамены сдавать, работать, если русской грамоты толком не знаешь？ Вот и нарвались на репрессии, а сейчас будем раскручивать спектакль национальной трагедии... Меру надо знать во всем！
Лучший комментарий
14
106
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Друг19 декабря 2017, 12:14
Татарский язык как и другие нац.языки никто не запрещает.Кто хочет сохранить свою культуру и родной язык,для того созданы все условия.Но обязывать всех поголовно учить нац.язык это перегиб !
11
65
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Горожанин19 декабря 2017, 12:21
Татарский заменить англиским
16
33
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дед19 декабря 2017, 12:39
некоторые выпускники сельхоз института до сих пор по русски говорят отвратительно
10
40
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Горожанин19 декабря 2017, 12:42
В ответ на комментарий пользователя
Татарский заменить англиским
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Ты русский сначала выучи, а то пишешь безграмотно.
3
17
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Горожанин19 декабря 2017, 12:46
Никто не ущемляет право татарского населения изучать татарский язык. Кто желает его изучать, пусть учат. Но зачем на протяжении 25 лет обязывали русских детей изучать чужой для них и абсолютно им не нужный татарский язык? Кто за это ответит?
5
36
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Горожанин19 декабря 2017, 12:47
В ответ на комментарий пользователя
Татарский заменить англиским
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А русский ивритом. :-P
13
7
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Горожанин19 декабря 2017, 12:48
В ответ на комментарий пользователя
Ты русский сначала выучи, а то пишешь безграмотно.
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Кстати, многие татары лучше знают русский, чем русские свой язык. :-D:-D
10
20
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Горожанин19 декабря 2017, 12:50
В ответ на комментарий пользователя
Какой ты к черту татарин? Если своего Родного языка не знаешь, да еще об этом не стесняешься говоришь. А то, что родители твои по национальности татары, это еще не о чем не говорит. Если тебя так ломает эта строка в анкете - запишись русским.
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Ул, татар малае тугэль!... Он мишарин!
6
9
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Горожанин19 декабря 2017, 12:51
В ответ на комментарий пользователя
Ты русский сначала выучи, а то пишешь безграмотно.
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А ты на татарском вообще говорить и писать не умеешь. Лучше молчи. А Магомедовы это даргинский клан управлявший Дагестаном, но потом его заменили на аварца Абдулатипова, а теперь Васильев во власти. Вот он и подыгрывает Москве во всем, иначе отодвинут от бюджетного корыта. Такие люди никогда доверия не внушают. Прогибаются под любую власть. Стыдоба.
11
13
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***19 декабря 2017, 12:54
В ответ на комментарий пользователя
некоторые выпускники сельхоз института до сих пор по русски говорят отвратительно
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Может, просто развитие остановилось из.за '' назначении на самый высокую должность'' ? Не?
2
11
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Горожанин19 декабря 2017, 12:55
В ответ на комментарий пользователя
А ты на татарском вообще говорить и писать не умеешь. Лучше молчи. А Магомедовы это даргинский клан управлявший Дагестаном, но потом его заменили на аварца Абдулатипова, а теперь Васильев во власти. Вот он и подыгрывает Москве во всем, иначе отодвинут от бюджетного корыта. Такие люди никогда доверия не внушают. Прогибаются под любую власть. Стыдоба.
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Согласен. Это сразу видно лизоблюд. А значит вор!
8
8
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Горожанин19 декабря 2017, 13:00
Русских нет! Смеси ближайших наций!
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Горожанин19 декабря 2017, 13:00
И русский язык смесь разных языков!
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Горожанин19 декабря 2017, 13:03
В ответ на комментарий пользователя
А ты на татарском вообще говорить и писать не умеешь. Лучше молчи. А Магомедовы это даргинский клан управлявший Дагестаном, но потом его заменили на аварца Абдулатипова, а теперь Васильев во власти. Вот он и подыгрывает Москве во всем, иначе отодвинут от бюджетного корыта. Такие люди никогда доверия не внушают. Прогибаются под любую власть. Стыдоба.
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Я хоть на русском грамотно пишу;-)
4
9
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Мин19 декабря 2017, 13:11
В ответ на комментарий пользователя
согласен! Русские безграмотная и малообразованная нация!
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Ваши шовинистические высказывания говорят о вашем воспитании. И о плохом образовании.
4
13
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Горожанин19 декабря 2017, 13:25
В ответ на комментарий пользователя
Никто не ущемляет право татарского населения изучать татарский язык. Кто желает его изучать, пусть учат. Но зачем на протяжении 25 лет обязывали русских детей изучать чужой для них и абсолютно им не нужный татарский язык? Кто за это ответит?
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Ты и ответишь)))
6
5
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Горожанин19 декабря 2017, 13:29
В ответ на комментарий пользователя
Мой родной язык Русский татарский я незнаю >:> я чистый татарин
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Ещё и гордится этим!!! Му..дак!!!
9
6
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Друг19 декабря 2017, 13:29
В ответ на комментарий пользователя
согласен! Русские безграмотная и малообразованная нация!
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Да да,это как сейчас говорят на Украине человечество пошло именно от них.А может все таки от Татар?)) В советские времена кстати Казань была одним из самых грязных городов СССР.и это факт! Это сейчас более менее чище стал,благодаря развивающейся инфраструктуре (опять таки из федерального бюджета)и большим потоком туристов .Люди здесь дорогу переходили как попало,а в центр части России только на зелёный свет .Сейчас вся окрестность сьехалась в город ( большинство из тат.деревень.)А теперь посмотрите за ними,этими бывшими сельчанами- ни слова по русски,идут по улице харкают,мусор кидают,Сплошное бескультурие!А ты тут говоришь о бескультурие и безграмотности русских.
7
13
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Друг19 декабря 2017, 13:34
В ответ на комментарий пользователя
Кстати, многие татары лучше знают русский, чем русские свой язык. :-D:-D
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Спорить не буду,многие татары русский знают очень хорошо,даже лучше некоторых русских.Знают потому что учились в советских школах где основным был русский! Они так же хорошо знают свой родной татарский,потому что учили и его и никто им не ставил препятствия.Учили тогда,будут учить и сейчас.Но только по желанию!
4
15
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***19 декабря 2017, 13:42
В ответ на комментарий пользователя
согласен! Русские безграмотная и малообразованная нация!
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Мало кто из них, желали выучиться. Надо же было до столицы добраться. Единицы, как Ломоносов, который всё таки решился выучиться и пешком до цивилизации, из.Архангельска. :-D:-D
0
4
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Горожанин19 декабря 2017, 13:43
В ответ на комментарий пользователя
Мой родной язык Русский татарский я незнаю >:> я чистый татарин
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И таких как ты и я уже большинство это я точно знаю тупые расисты этого непонимают >-(
3
6
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***19 декабря 2017, 13:46
В ответ на комментарий пользователя
Русских нет! Смеси ближайших наций!
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Татаро -монгольские набеги сделали свое дело. Да и не только они. Царствующие особи, больше предпочтение, отдавали женитьбу или замужество, за немецко -французско-импортных подданых. :-P
2
3
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Горожанин19 декабря 2017, 13:53
В ответ на комментарий пользователя
Мало кто из них, желали выучиться. Надо же было до столицы добраться. Единицы, как Ломоносов, который всё таки решился выучиться и пешком до цивилизации, из.Архангельска. :-D:-D
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Ломоносов кстати не любил русских и мечтал уехать в Германию где он долго жил до этого.
5
3
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Друг19 декабря 2017, 14:06
В ответ на комментарий пользователя
урыс тунгыз будет мне рассказывать про культуру!:-) У нас на улице живет есть около 20 домов. Из них в одном живут конченные алкаши. Угадай урыс какой они национальности?:-D
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Так они и срились с горя живя в вашем ауле)
5
4
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Друг19 декабря 2017, 14:07
В ответ на комментарий пользователя
урыс тунгыз будет мне рассказывать про культуру!:-) У нас на улице живет есть около 20 домов. Из них в одном живут конченные алкаши. Угадай урыс какой они национальности?:-D
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Спились
1
2
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Айнур19 декабря 2017, 14:10
В ответ на комментарий пользователя
Татаро -монгольские набеги сделали свое дело. Да и не только они. Царствующие особи, больше предпочтение, отдавали женитьбу или замужество, за немецко -французско-импортных подданых. :-P
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Татаро монгол нет такой национальности !!! Были болгары которых поработил чингисхан а те поработили русских
3
3
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Друг19 декабря 2017, 14:10
В ответ на комментарий пользователя
урыс тунгыз будет мне рассказывать про культуру!:-) У нас на улице живет есть около 20 домов. Из них в одном живут конченные алкаши. Угадай урыс какой они национальности?:-D
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Ну во первых я не тебя ни твою нацию не оскорблял.А ты сыплешь оскорблениями ,правда на татарском,думаю что я нихрена не понимаю Ну и кто из нас тунгыз после этого?
3
7
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Горожанин19 декабря 2017, 14:16
В ответ на комментарий пользователя
И таких как ты и я уже большинство это я точно знаю тупые расисты этого непонимают >-(
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Я татарин! И я знаю свой язык и знают татарский язык некоторые русские и чувашские мои знакомые. А ты пишешь, что не знаешь и гордишься этим? Ты безмозглое Ч.М.О.!!!
7
6
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Горожанин19 декабря 2017, 14:20
В ответ на комментарий пользователя
Так они и срились с горя живя в вашем ауле)
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ага! Только аул под названием Казань дус!:-D
1
2
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Фархат19 декабря 2017, 14:20
В ответ на комментарий пользователя
Мой родной язык Русский татарский я незнаю >:> я чистый татарин
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Не стыдно мэ?татар малая мэ а язык не знать инде!Позор, изжай в московию тогда инде,таких егетлер не нужно здесь мэ
8
2
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Горожанин19 декабря 2017, 14:21
В ответ на комментарий пользователя
Ну во первых я не тебя ни твою нацию не оскорблял.А ты сыплешь оскорблениями ,правда на татарском,думаю что я нихрена не понимаю Ну и кто из нас тунгыз после этого?
Развернуть
Гафу ит Дустым!
0
3
Согласны с автором?
Горожанин19 декабря 2017, 14:23
В ответ на комментарий пользователя
Ну во первых я не тебя ни твою нацию не оскорблял.А ты сыплешь оскорблениями ,правда на татарском,думаю что я нихрена не понимаю Ну и кто из нас тунгыз после этого?
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Он ещё и не правильно пишет. Правильно будет - "дунгыз". Есть подозрение: либо он не татарин, либо безграмотный нехороший человек)))
3
3
Согласны с автором?
Эзотерик19 декабря 2017, 14:23
В ответ на комментарий пользователя
Кстати, многие татары лучше знают русский, чем русские свой язык. :-D:-D
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+ 100500)))
3
5
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Горожанка19 декабря 2017, 14:34
В ответ на комментарий пользователя
урыс тунгыз будет мне рассказывать про культуру!:-) У нас на улице живет есть около 20 домов. Из них в одном живут конченные алкаши. Угадай урыс какой они национальности?:-D
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Не рассказывайте сказки о трезвых татарах. Среди татар тоже много алкоголиков и опустившихся людей. Это не зависит от национальности.
1
11
Согласны с автором?
Горожанин19 декабря 2017, 14:37
В ответ на комментарий пользователя
Я татарин! И я знаю свой язык и знают татарский язык некоторые русские и чувашские мои знакомые. А ты пишешь, что не знаешь и гордишься этим? Ты безмозглое Ч.М.О.!!!
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Молодец, и я знаю татарский.
2
2
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Друг19 декабря 2017, 14:38
В ответ на комментарий пользователя
ага! Только аул под названием Казань дус!:-D
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Так я тебе кучу примеров могу привести с точностью наоборот.Бывшая татарская Слобода,новотатарская.там трезвого вообще редко встретить было)
2
1
Согласны с автором?
Друг19 декабря 2017, 14:40
В ответ на комментарий пользователя
ага! Только аул под названием Казань дус!:-D
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Так же как на [***]
0
0
Согласны с автором?
Друг19 декабря 2017, 14:43
В ответ на комментарий пользователя
ага! Только аул под названием Казань дус!:-D
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Так же как на [***]
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Друг19 декабря 2017, 14:49
Историю древней Казани почитай.Зимой по выходным собирались на кабана,с одной стороны те,с другой другие.Перед этим немного выпивали и в кулачный бой.Именно в кулачный.без всяких ножей и палок.Затем по окончании пили уже вместе)
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Горожанин19 декабря 2017, 15:11
В ответ на комментарий пользователя
Историю древней Казани почитай.Зимой по выходным собирались на кабана,с одной стороны те,с другой другие.Перед этим немного выпивали и в кулачный бой.Именно в кулачный.без всяких ножей и палок.Затем по окончании пили уже вместе)
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Так там с одной стороны кабана русские жили, с другой-татары. Вот и проходили кулачные бои )))
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Друг19 декабря 2017, 15:16
В ответ на комментарий пользователя
Так там с одной стороны кабана русские жили, с другой-татары. Вот и проходили кулачные бои )))
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Все верно.Но они особой жестокостью не отличались и была вроде как забава по выходным.И водку потом вместе пили залечивая раны)
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Горожанин19 декабря 2017, 15:35
В ответ на комментарий пользователя
Татарский язык как и другие нац.языки никто не запрещает.Кто хочет сохранить свою культуру и родной язык,для того созданы все условия.Но обязывать всех поголовно учить нац.язык это перегиб !
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Какие же условия, если не секрет?
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Горожанин19 декабря 2017, 15:40
В ответ на комментарий пользователя
И русский язык смесь разных языков!
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Русский язык- это искусственно созданный язык. За основу взяли славянский, наполнив его тюркскими, финно-угорскими, немецкими, английскими словами. Посмотрите вглубь веков и следа не найдете от современного русского языка, есть старославянский, но это совершенно другой язык и принадлежал другой нации. Посмотрите на татарский язык, поднимите книги написанные 700-1000 лет назад и для татарина все понятно, т.к. это татарский язык. А русский язык появился недавно, как и русская нация. Даже название русский прилагательное, так назвали нацию и приложили к ней разные народы: украинцев, мордву, мерю, чудь, вятичей, татар.
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Друг19 декабря 2017, 15:47
В ответ на комментарий пользователя
Какие же условия, если не секрет?
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А какие вам нужны? Мало школ чисто татарских? Мало что по 5 часов в неделю на протяжении многих лет в школьной программе было? Поймите вы,что для того чтоб знать свой родной язык достаточно этого,Пусть будет 10 часов,но для желающих! Плюс занятия дома,разговорная речь.Вам этого мало? Вы что в вузы будете поступать где усиленный татарский.Ведь большинство уезжают в цент для дальнейшего обучения.А там другая программа.И эти 3 часа лучше бы шли на подготовку в других направлениях
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Друг19 декабря 2017, 15:51
В ответ на комментарий пользователя
Русский язык- это искусственно созданный язык. За основу взяли славянский, наполнив его тюркскими, финно-угорскими, немецкими, английскими словами. Посмотрите вглубь веков и следа не найдете от современного русского языка, есть старославянский, но это совершенно другой язык и принадлежал другой нации. Посмотрите на татарский язык, поднимите книги написанные 700-1000 лет назад и для татарина все понятно, т.к. это татарский язык. А русский язык появился недавно, как и русская нация. Даже название русский прилагательное, так назвали нацию и приложили к ней разные народы: украинцев, мордву, мерю, чудь, вятичей, татар.
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И татар...да без них никак.Тем более если русский язык состоит из тюркских, финно-угорских,немецких,английских и тд и тп а уж тем более татарского ,так учите его с интересом Ведь втнем частичка вашего родного языка!
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Горожанин19 декабря 2017, 15:51
В ответ на комментарий пользователя
Ещё и гордится этим!!! Му..дак!!!
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Это он "гонит"..тролль диванный!!
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Горожанин19 декабря 2017, 15:54
В ответ на комментарий пользователя
Да да,это как сейчас говорят на Украине человечество пошло именно от них.А может все таки от Татар?)) В советские времена кстати Казань была одним из самых грязных городов СССР.и это факт! Это сейчас более менее чище стал,благодаря развивающейся инфраструктуре (опять таки из федерального бюджета)и большим потоком туристов .Люди здесь дорогу переходили как попало,а в центр части России только на зелёный свет .Сейчас вся окрестность сьехалась в город ( большинство из тат.деревень.)А теперь посмотрите за ними,этими бывшими сельчанами- ни слова по русски,идут по улице харкают,мусор кидают,Сплошное бескультурие!А ты тут говоришь о бескультурие и безграмотности русских.
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А ты среди них соцопрос, что ли проводил??!Кто среди этих сельчан были русские или татары,чуваши,или башкиры??!
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Друг19 декабря 2017, 15:56
В ответ на комментарий пользователя
Русский язык- это искусственно созданный язык. За основу взяли славянский, наполнив его тюркскими, финно-угорскими, немецкими, английскими словами. Посмотрите вглубь веков и следа не найдете от современного русского языка, есть старославянский, но это совершенно другой язык и принадлежал другой нации. Посмотрите на татарский язык, поднимите книги написанные 700-1000 лет назад и для татарина все понятно, т.к. это татарский язык. А русский язык появился недавно, как и русская нация. Даже название русский прилагательное, так назвали нацию и приложили к ней разные народы: украинцев, мордву, мерю, чудь, вятичей, татар.
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А 1000 лет Казани это не 100% инфа.И какая то монетка,толком никому не понятная,найденная на територии кремля ни говорит не о чем.Просто был очередной повод забабахать праздник и неплохо на этом поиметь
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Горожанин19 декабря 2017, 15:57
В ответ на комментарий пользователя
Татарский язык как и другие нац.языки никто не запрещает.Кто хочет сохранить свою культуру и родной язык,для того созданы все условия.Но обязывать всех поголовно учить нац.язык это перегиб !
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Татарский язык полезно изучать хотя бы потому, что он мозг развивает. Да и знания лишними не бывают.
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Друг19 декабря 2017, 15:59
В ответ на комментарий пользователя
Татарский язык полезно изучать хотя бы потому, что он мозг развивает. Да и знания лишними не бывают.
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Так изучайте на здоровье.А если добавите к нему английский,французский и хотя бы немецкий,то мозг ваш начнет работать еще лучше.Все в ваших руках.Дерзайте!
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Друг19 декабря 2017, 16:01
В ответ на комментарий пользователя
А ты среди них соцопрос, что ли проводил??!Кто среди этих сельчан были русские или татары,чуваши,или башкиры??!
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Я вижу этихьсельчан каждый день и слышу на каком языке они говорят
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Горожанин19 декабря 2017, 16:01
В ответ на комментарий пользователя
Я татарин! И я знаю свой язык и знают татарский язык некоторые русские и чувашские мои знакомые. А ты пишешь, что не знаешь и гордишься этим? Ты безмозглое Ч.М.О.!!!
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Кстати,тоже есть знакомые чуваши, в совершенстве владеют татарским языком!
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Горожанин19 декабря 2017, 16:02
В ответ на комментарий пользователя
Спорить не буду,многие татары русский знают очень хорошо,даже лучше некоторых русских.Знают потому что учились в советских школах где основным был русский! Они так же хорошо знают свой родной татарский,потому что учили и его и никто им не ставил препятствия.Учили тогда,будут учить и сейчас.Но только по желанию!
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Увы, но нет. Многие татары русский знают хорошо потому что учиться умеют и не ленятся. В русском главное практика, а не изучение законов и правил. Вы сейчас часто применяете эти правила? Сомневаюсь. Я, например, сразу после школы все правила забыл, но это не мешает мне более-менее грамотно писать и не делать дурацких ошибок
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Горожанин19 декабря 2017, 16:03
В ответ на комментарий пользователя
Спорить не буду,многие татары русский знают очень хорошо,даже лучше некоторых русских.Знают потому что учились в советских школах где основным был русский! Они так же хорошо знают свой родной татарский,потому что учили и его и никто им не ставил препятствия.Учили тогда,будут учить и сейчас.Но только по желанию!
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татарский нужно и можно изучать. Да, сделали добровольное изучение, но пока в наших силах потребовать ввести дополнительные уроки татарского. Пусть по желанию, пусть после уроков, но чтобы они были. Чем больше дети учатся, тем лучше им будет во взрослой жизни. Это же не только падежи и склонения, это еще навык применения знаний на практике
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Друг19 декабря 2017, 16:11
В ответ на комментарий пользователя
Увы, но нет. Многие татары русский знают хорошо потому что учиться умеют и не ленятся. В русском главное практика, а не изучение законов и правил. Вы сейчас часто применяете эти правила? Сомневаюсь. Я, например, сразу после школы все правила забыл, но это не мешает мне более-менее грамотно писать и не делать дурацких ошибок
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Я пол века живу в Казани.Мой отец, дед и прадед здесь жили.И никогда не вставал вопрос о языках.Очень много ,даже наверное большинство друзей татары,семьи смешанные .И все всегда жили и живут дружно.Это сейчас деревенские приезжают и воду мутят.Кстати большинство друзей татар не говорят по татарски.Это минус им И не говорят по тому что им запрещали его учить,а потому что сами ленились на уроки тат.ходить.
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Горожанин19 декабря 2017, 16:16
В ответ на комментарий пользователя
Татарский заменить англиским
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Предатели родины кругом какие-то
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Друг19 декабря 2017, 16:23
В ответ на комментарий пользователя
Предатели родины кругом какие-то
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Кругом масоны!)
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артем власов19 декабря 2017, 17:34
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
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***19 декабря 2017, 17:53
В ответ на комментарий пользователя
Я хоть на русском грамотно пишу;-)
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Я хоть :-D:-D
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***19 декабря 2017, 17:55
В ответ на комментарий пользователя
Увы, но нет. Многие татары русский знают хорошо потому что учиться умеют и не ленятся. В русском главное практика, а не изучение законов и правил. Вы сейчас часто применяете эти правила? Сомневаюсь. Я, например, сразу после школы все правила забыл, но это не мешает мне более-менее грамотно писать и не делать дурацких ошибок
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''Я, например,. '' зачем так много запятых? '
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***19 декабря 2017, 17:57
В ответ на комментарий пользователя
Увы, но нет. Многие татары русский знают хорошо потому что учиться умеют и не ленятся. В русском главное практика, а не изучение законов и правил. Вы сейчас часто применяете эти правила? Сомневаюсь. Я, например, сразу после школы все правила забыл, но это не мешает мне более-менее грамотно писать и не делать дурацких ошибок
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А вот после ''но '', у вас запятой нет :-P
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***19 декабря 2017, 18:00
В ответ на комментарий пользователя
Татаро монгол нет такой национальности !!! Были болгары которых поработил чингисхан а те поработили русских
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Филипп Киркоров, вот он настоящий болгарин. :-D:-D
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***19 декабря 2017, 18:05
В ответ на комментарий пользователя
Татаро монгол нет такой национальности !!! Были болгары которых поработил чингисхан а те поработили русских
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Да,получается однако у тёмных сил, разные народности лбами сталкивать, отвлекая их от.насущных проблем. Люди, вразумитесь, вами манипулируют и зомбируют. В результате, вы получите продолжение антинародного.развития.
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Горожанин19 декабря 2017, 18:23
Недавно на работу приняли молодого человека, который учился как раз во время минимального изучения русского языка, это что-то скажу я Вам. Бедный мальчик, у него были проблемы во всем, от написания писем, до элементарного общения.. ему во всём нужен был шаблон.. уволился в итоге
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