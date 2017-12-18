Администрация президента РФ о нацязыках: даже носители языка отказываются его изучать

Заместитель администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов заявил, что языковой скандал в Татарстане связан исключительно с перегибами в преподавании татарского, но в целом у республик нет повода опасаться их упразднения, пишет «Коммерсантъ».

- Генпрокуратурой были проведены проверки, нарушения были выявлены в разных субъектах. В Татарстане и Башкортостане было увеличено количество часов обучения национальным языкам, - отметил Магомедов.

Так, по его словам, остроту межнациональных проблем в стране за последние пять лет удалось снять благодаря принятию стратегии межнациональной политики.

- Наша страна многонациональная, в ней проживают представители почти 200 национальностей, которые говорят практически на 300 языках и диалектах. Конечно, это наше большое богатство — как языковое, так и культурное, об этом не раз говорил президент, но это налагает и обязательства. Конституция гарантирует представителям всех народов возможность общения на родном языке, его изучения, получения образования. Сегодня свыше 96% жителей России владеют государственным русским языком. При этом 36 языков помимо русского имеют статус государственного, - говорится в сообщении.

При этом, замглавы администрации президента РФ добавил, что, если до сих пор допускалось принудительное обучение национальным языкам, то теперь это исправляется.

- Проблема в том, что даже носители языка отказываются его изучать. Все хотят получить образование на русском языке: высшее образование идет на нем, на международном уровне только русский котируется, - добавил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналистки из Набережных Челнов об изучении татарского языка в Татарстане, по его словам, нет никакой остроты в сфере национального вопроса.

- Вопрос, связанный с языком, направлен только на одно — создать всем детям, где бы они не проживали на территории РФ, равные стартовые условия для будущей жизни. Вот мы говорим про Татарстан, который я очень люблю, и там у меня друзей много. Ведь татары проживают не только в Татарстане, половина примерно татар проживают в других регионах РФ. У всех должны быть равные стартовые условия. И если люди будут знать свой национальный язык (о чем я сейчас тоже скажу, считаю это очень важным, на самом деле) и будут отставать в языке межнационального общения, в русском языке — а преподавание в ведущих вузах страны ведется на русском языке — мне кажется, что это было бы плохо по отношению к детям, проживающим в Татарстане. Вот и все, - сказал Путин.

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