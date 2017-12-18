Несмотря на замороженные стройки: в Татарстане выросло число дольщиков

В Татарстане в 2017 году выросло на 20 процентов число жителей, которые вложились в долевое строительство, об этом сообщили в пресс-службе Росреестра. Всего в этом году было зарегистрированы 15 тысяч таких документов.

Количество зарегистрированных ипотек не превысило уровень прошлого года - 93 тысячи. Из них соципотеки - немногим более 7,3 тысяч. В 2015 году этот показатель составлял более 9,8 тысяч. Сумма кредитов, обеспеченных ипотекой, составляет около 0,5 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в текущем году 509 обманутым дольщикам выдали квартиры в четырех построенных домах на 853 квартиры.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил разработать меры по поэтапному замещению в течение трех лет долевого строительства другими источниками финансирования, минимизирующими риск граждан. В течение трех лет президент предлагает строителям жилья отказаться от привлечения средств населения и перейти к банковскому финансированию, "минимизирующему риск для граждан".