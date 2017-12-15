Голосование на сайте ProKazan.ru: большинство читателей будут голосовать за Путина

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил о том, что будет участвовать в следующих президентских выборах в марте 2018 года. Целую неделю опрос был доступен на каждой из страниц читаемых на сайте ProKazan.ru новостей.

Так, по итогам опроса, большинство (172 человека) будут голосовать на выборах за Путина. На втором месте вариант "буду голосовать за других", далее в порядке убывания - за "Собчак (против всех)", "не пойду на выборы" и совсем небольшому числу читателей еще не исполнилось 18 лет.