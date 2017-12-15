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Голосование на сайте ProKazan.ru: большинство читателей будут голосовать за Путина

Голосование на сайте ProKazan.ru: большинство читателей будут голосовать за Путина
16+
Фото: kremlin.ru

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил о том, что будет участвовать в следующих президентских выборах в марте 2018 года. Целую неделю опрос был доступен на каждой из страниц читаемых на сайте ProKazan.ru новостей.

Так, по итогам опроса, большинство (172 человека) будут голосовать на выборах за Путина. На втором месте вариант "буду голосовать за других", далее в порядке убывания - за "Собчак (против всех)", "не пойду на выборы" и совсем небольшому числу читателей еще не исполнилось 18 лет.

Н. Вильданов, 16.12.2017, 18:01
Тэги: Владимир Путин
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Комментарии

Горожанин16 декабря 2017, 18:13
Правильно, все хотят Путина!!!
5
7
Согласны с автором?
Горожанин16 декабря 2017, 18:13
Ну а кого еще...только реально, кто?
4
6
Согласны с автором?
Горожанин16 декабря 2017, 18:18
За Путина!
4
6
Согласны с автором?
Горожанин16 декабря 2017, 18:27
Хоть за кого голосуй все равно победит путин бабай
У нас же демократия
0
1
Согласны с автором?
Горожанин16 декабря 2017, 18:33
Если не Путин, то кот
2
0
Согласны с автором?
Горожанин16 декабря 2017, 18:35
Не может этого быть, достало вранье об этом несменяемом!
0
0
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