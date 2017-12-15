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В Казани в годовщину краха «Татфондбанка» на митинг пришли 200 человек

В Казани в годовщину краха "Татфондбанка" на митинг пришли 200 человек
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Фото: kazanreporter.ru
Акция состоялась на площади возле ДК имени Ленина

Сегодня в первую годовщину краха "Татфондбанка" в Казани на площади возле ДК имени Ленина клиенты и вкладчики банка провели последний в этом году митинг, об этом сообщает "Казанский репортер".

Всего в акции участвовали около 200 человек, среди них - клиенты "Татфондбанка", Интехбанка, Тимер-банка и ряда фондов доверительного управления.

В руках люди держали плакаты, обращённые к Центробанку, Агентству по страхованию вкладов и властям, с требованием вернуть пропавшие деньги.

Участники митинга подписали три обращения. Первое из них будет направлено президенту РТ Рустаму Минниханову. Клиенты рухнувших банков призвали президента обеспечить гарантированные выплаты кредиторам "Татфондбанка" и ИнтехБанка через Республиканский фонд поддержки и обязать его же выкупить права требований у физлиц, в том числе, у представителей малого и среднего бизнеса.

Также они направили обращения в адрес главы СКР Александра Бастрыкина и министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. В них они попросили проверить руководство банков на соблюдение статьи 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство"), привлечь к ответственности сотрудников Департамента рисков ТФБ, службы безопасности, членов кредитного комитета и прочих должностных лиц.

Напомним, в годовщину начала банковского кризиса ProKazan.ru ответил на самые популярные вопросы о потерявшем лицензию банке.

Н. Вильданов, 16.12.2017, 15:44
Тэги: Крушение Татфондбанка
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Комментарии

Горожанин16 декабря 2017, 15:55
Надо было в боровое ехать митинговать, или в Москву
0
9
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Нечто16 декабря 2017, 15:57
Митингуй, не митингуй, а своего не добьются. Я вообще не видел пользы от этих митингов. Как клоуны чето собираются, выкрикивают, а воз и ныне там.
5
1
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Горожанин16 декабря 2017, 16:01
Согласен, цирк для чинуш, смотрят на это и смеются
3
7
Согласны с автором?
Горожанин16 декабря 2017, 16:23
Знакомые рассказываю, продали квартиру на счете тфб было 5,6 млн. теперь не знают что делать...самое противное что никто не виноват...причем чиновники не камеру говорят, НУ вы же в России живете....
0
5
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Горожанин16 декабря 2017, 16:28
Митингуй, не митингуй всеравно получишь х...!
2
2
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Горожанин16 декабря 2017, 17:02
В ответ на комментарий пользователя
Митингуй, не митингуй всеравно получишь х...!
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