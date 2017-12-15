В Казани в годовщину краха «Татфондбанка» на митинг пришли 200 человек

Акция состоялась на площади возле ДК имени Ленина

Сегодня в первую годовщину краха "Татфондбанка" в Казани на площади возле ДК имени Ленина клиенты и вкладчики банка провели последний в этом году митинг, об этом сообщает "Казанский репортер".

Всего в акции участвовали около 200 человек, среди них - клиенты "Татфондбанка", Интехбанка, Тимер-банка и ряда фондов доверительного управления.

В руках люди держали плакаты, обращённые к Центробанку, Агентству по страхованию вкладов и властям, с требованием вернуть пропавшие деньги.

Участники митинга подписали три обращения. Первое из них будет направлено президенту РТ Рустаму Минниханову. Клиенты рухнувших банков призвали президента обеспечить гарантированные выплаты кредиторам "Татфондбанка" и ИнтехБанка через Республиканский фонд поддержки и обязать его же выкупить права требований у физлиц, в том числе, у представителей малого и среднего бизнеса.

Также они направили обращения в адрес главы СКР Александра Бастрыкина и министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. В них они попросили проверить руководство банков на соблюдение статьи 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство"), привлечь к ответственности сотрудников Департамента рисков ТФБ, службы безопасности, членов кредитного комитета и прочих должностных лиц.

Напомним, в годовщину начала банковского кризиса ProKazan.ru ответил на самые популярные вопросы о потерявшем лицензию банке.