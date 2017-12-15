Министр финансов России в Казани заявил об угрозе новых санкций

Для подготовки к этому решению будет снижен дефецит бюджета России с 2% в текущем году до 1,4% ВВП

Министр финансов России Антон Силуанов в Казани на коллегии финансовых, казначейских и налоговых органов РТ заявил, что в скором времени на РФ могут быть наложены новые санкции, в первую очередь, на выпуски государственных облигаций.

- У нас значительную часть облигаций федерального займа покупают иностранные участники, потому что доверяют нашему курсу, потому что это надежная и доходная инвестиция, по сравнению с другими странами с развивающейся экономикой Россия выглядит намного лучше, — отметил министр.

Для подготовки к этому решению будет снижен дефецит бюджета России с 2% в текущем году до 1,4% ВВП.

В свою очередь президент РТ Рустам Минниханов рассказал, что республика отправляет в федеральный центр 70 процентов всех мобилизованных доходов. Объем мобилизованных доходов с территории республики в текущем году оценивается в размере 834 млрд рублей. Объем собственных доходов ожидается в сумме 250 млрд рублей с ростом на 6,9 процента по отношению к прошлому году.

Напомним, ранее США и другие западные страны ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма с Россией в марте 2014 года, а также из-за возможного вмешательства в выборы в Соединенных Штатах Америки.