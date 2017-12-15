На улице Адоратского девушка на Chevrolet заснула посреди дороги

В Казани на улице Адоратского девушка на Chevrolet заснула прямо посреди проезжей части, об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Заметив иномарку, к ней подошли патрульные, в этот момент иномарка тронулась и, проехав несколько метров, остановилась возле обочины. Как выяснилось, за рулем сидела девушка в не совсем адекватном состоянии.

Полицейские пытались привести девушку в чувства, сделать это удалось только прибывшим медикам, которые дали ей подышать нашатырный спирт.

По словам самой девушки, она была после ночной смены с работы, поэтому и находилась в таком состоянии.

Однако проходить медицинское освидетельствование девушка отказалась. Ее авто эвакуировали, а ей самой грозит лишение водительских прав на 1,5 года.