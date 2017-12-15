В Казани главбуха интерната для умственно отсталых детей обвинили в получении премии

В Казани правоохранительные органы возбудили дело на 52-летнюю главного бухгалтера интерната для умственно отсталых детей в Дербышках, которую заподозрили в присвоении и растрате. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Предварительно, женщина начислила премию к зарплате одной из сотрудниц интерната, после чего заставила ее передать деньги ей.

- Полученную премию она потратила на свои нужды, причинив тем сам ущерб интернату. По данному факту 13 декабря возбуждено дело по статьям "Присвоение или растрата" и "Превышение должностных полномочий", - рассказали Prokazan.ru.

Мера пресечения в отношении подозреваемой пока не избрана, выясняются все обстоятельства.