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В Казани главбуха интерната для умственно отсталых детей обвинили в получении премии

В Казани главбуха интерната для умственно отсталых детей обвинили в получении премии
16+
Фото: http://sobes.tatarstan.ru

В Казани правоохранительные органы возбудили дело на 52-летнюю главного бухгалтера интерната для умственно отсталых детей в Дербышках, которую заподозрили в присвоении и растрате. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Предварительно, женщина начислила премию к зарплате одной из сотрудниц интерната, после чего заставила ее передать деньги ей.

- Полученную премию она потратила на свои нужды, причинив тем сам ущерб интернату. По данному факту 13 декабря возбуждено дело по статьям "Присвоение или растрата" и "Превышение должностных полномочий", - рассказали Prokazan.ru.

Мера пресечения в отношении подозреваемой пока не избрана, выясняются все обстоятельства.

Денис Зарипов, 16.12.2017, 11:06
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин16 декабря 2017, 11:22
Сколько? 2500 руб.? Сенсация века!!!
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Горожанин16 декабря 2017, 11:26
Что за люди , что за страна ? Кругом воруют , кроме меня ! Старушка
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Горожанин16 декабря 2017, 11:41
Так это повсеместно. Ещё мёртвые души пристроены в бюджетные учреждения.
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Зимородок16 декабря 2017, 11:41
заголовок - огонь!
Я уж подумал, что получать премии - запрещено законом! :-D
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Зимородок16 декабря 2017, 11:43
В ответ на комментарий пользователя
Сколько? 2500 руб.? Сенсация века!!!
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а где написано про 2500 руб.? Не увидел в тексте
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Горожанин16 декабря 2017, 11:47
Необходимо срочно проверить все документы , воровала наверно много лет . День у неё не был удачным , если сумка с детской едой , была пуста . Старушка .
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Слушатель16 декабря 2017, 11:49
Клевета. Позор проказан, печатаете не проверенные новости. Бухгалтера оклеветали, а вы позорите человека. В интернете работают честные люди.
2
0
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Горожанин16 декабря 2017, 11:57
В ответ на комментарий пользователя
Клевета. Позор проказан, печатаете не проверенные новости. Бухгалтера оклеветали, а вы позорите человека. В интернете работают честные люди.
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"Интернет для умственно отсталых детей"
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0
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Ильнур16 декабря 2017, 12:00
В ответ на комментарий пользователя
Клевета. Позор проказан, печатаете не проверенные новости. Бухгалтера оклеветали, а вы позорите человека. В интернете работают честные люди.
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Да вы што. А про тендер видео наблюдения не слышали? Там товар стоимостью 2тр за 20 тыщ где купить хотели. Не в курсе? И ещё скажите она не в курсе этого заказа
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герцоо16 декабря 2017, 12:07
Извините, но ведь человеку нужны книги-это же для саморазвития и это должно прощаться-ведь Улюкаев тоже много читал и это его подвело
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Горожанин16 декабря 2017, 12:16
В ответ на комментарий пользователя
"Интернет для умственно отсталых детей"
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У вас похоже вся жизнь ИНТЕРНЕТ.
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