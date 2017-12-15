Николаю Дроздову покажут, где собираются разводить снежных барсов в Татарстане

Известному ведущему программы «В мире животных» на Первом канале Николаю Дроздову покажут, где собираются разводить снежных барсов в Лаишевском районе, для этого он посетит место строительства Центра по их разведению. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

17 декабря он побывает в Волжско-Камском заповеднике и ознакомится с местом строительства Центра разведения снежных барсов.

З день до этого, 16 декабря, Дроздов встретится с учениками первого в Татарстане экологического класса гимназии №3 Казани.

питомник по разведению котят снежного барса планируют разместить на Саралинском участке заповедника в Лаишевском районе Татарстана. Котята, выращенные в межрегиональном центре, в дальнейшем будут переведены в Саяно-Шушенский заповедник. Напомним,. Котята, выращенные в межрегиональном центре, в дальнейшем будут переведены в Саяно-Шушенский заповедник.

При этом ранее котят снежного барса планировали выращивать в Зеленодольском районе Татарстана. Питомник хотели создать на базе охотничьего хозяйства «Свияжск».