ЦБ РФ определил санатора казанского «Тимер банка»

Санатором казанского «Тимер банка» официально стал банк «Российская финансовая корпорация», говорится в сообщении Банка России.

- Банк России утвердил изменения в план участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства «Тимер Банка», - говорится в сообщении.

Кстати, «Российская финансовая корпорация» на 100% принадлежит ОАО «Рособоронэкспорт», акционером которого является госкорпорация «Ростех».

Напомним, в феврале Центробанк ввел временную администрацию в казанском «Тимер Банке». В середине декабря прошлого года «Тимер Банк» приостановил обслуживание банковских карт в связи с решением международных платежных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платежных карт через процессинговый центр Татфондбанка. При этом в начале февраля «Тимер Банк» возобновил обслуживание банковских карт.

Ситуация в банковской сфере РТ обострилась после того, как с 7 декабря прошлого года Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено до 19 декабря, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов.