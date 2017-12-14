В Госсовете вновь прокомментировали идею «отменить» Конституцию РТ: «Дремучее невежество!»

Председатель комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин сегодня вновь прокомментировал инициативу депутата Сергея Яковлева из Набережных Челнов, который попросил президента России Владимира Путина отменить Конституцию РТ из-за непродления договора с Москвой.

- Он (Яковлев - прим.ред.) указал, что Путин обязан отменить Конституцию Республики Татарстан. Я вот взял выдержку. Он заявил, что "Конституция РТ — это тот документ, в котором закреплен принцип государства в государстве, и что договор перестал действовать, а следовательно, и Конституция должна прекратить свое действие. Раз договор не продлен, то и Конституция утратила юридическую силу". Такое вот дремучее невежество в сфере конституционного права не красит депутатов муниципальных образований, - цитирует "Бизнес Online" слова депутата, сказанные на пресс-конференции по итогам деятельности комитета Госсовета РТ.

Шакир Ягудин при этом озвучил идею активизировать работу по правовому и конституционному просвещению жителей Татарстана.

Ранее в администрации президента России сообщили, что "конституция Татарстана давно приведена в соответствие с Конституцией РФ". Уточняется, что в статье 1 конституции Татарстана используется название договора 1994 года, а не 2007 года.

Напомним, Конституция Татарстана была принята в 1992 году, в статье 1 республика называется "государством, объединенным с РФ" Конституцией России, конституцией Татарстана и договором между республикой и РФ о разграничении полномочий.