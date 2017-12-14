Проценты на кредиты станут меньше: ЦБ в шестой раз снизил ключевую ставку

Совет директоров Центрального банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 7,75% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что инфляция находится на уровне 2,5% и будет постепенно приближаться к 4% к концу 2018 года.

- В первом полугодии 2018 года Банк России допускает возможность некоторого дальнейшего снижения ключевой ставки, - говорится в сообщении регулятора.

Кстати, с начала текущего года Центробанк уже в шестой раз снижает ключевую ставку.

Напомним, ранее совет директоров Центрального банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 8,5 процента годовых.

Ключевая ставка — основной инструмент денежно-кредитной политики ЦБ. Под нее регулятор выдает банкам кредиты. Показатель влияет на формирование ставок по займам в кредитных организациях, а также на уровень инфляции и курсы валют.