В Казани 21-летнего парня нашли повешенном на собачьем поводке

В Казани в квартире по улице Мамадышский тракт накануне, 14 декабря, нашли повешенным на собачьем поводке 21-летнего парня из Марий Эл, об этом рассказал источник ProKazan.ru.

- Тело погибшего нашли родственники на кухне, к тому моменту он был мертв около двух дней, - рассказали ProKazan.ru.

Отмечается, что погибший нигде не работал и не учился.

По данному факту Следственный комитет начал проверку.

Всего накануне в Казани нашли повешенными трех жителей города.