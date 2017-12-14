Наверх
Экс-министра экономического развития России осудили на 8 лет колонии
13:54, сегодня17
В Татарстане водитель Nissan лоб в лоб столкнулся с вахтовой "Газелью": погиб пассажир
15:02, сегодня
Проценты на кредиты станут меньше: ЦБ в шестой раз снизил ключевую ставку
14:31, сегодня1
В Казани 21-летнего парня нашли повешенном на собачьем поводке
14:26, сегодня2
Купи квартиру – выиграй машину
В Татарстане в отделениях МВД установят еще 1000 камер видеонаблюдения
13:49, сегодня5
Реклама
Бюджет города по цене двух пицц: во сколько биткойнов обошлись бы новые здания в Казани
13:26, сегодня5
Госдума повысила МРОТ до уровня прожиточного минимума
13:17, сегодня11
10 казанцев станут новыми звездами ТНТ
В Минлесхозе РТ напомнили: за рубку елей перед Новым годом грозят штрафы
12:23, сегодня1
В Казани разыскивают мальчика с синдромом Маугли
11:57, сегодня14
В Челнах мужчина устроил стрельбу после конфликта в магазине
11:53, сегодня4
Роспотребнадзор поможет выбрать детские подарки
Блоги ProKazan: что кроется за вакансиями для «порядочных» людей?
11:45, сегодня15
Госсовету предложили запретить строить мусоросжигательные заводы во всех поселениях РТ
11:25, сегодня9
СМИ: Банк России ввел временную администрацию в Промсвязьбанке
11:13, сегодня5
Смерть отца с сыном и кота в Чистополе: СК возбудил уголовное дело
10:58, сегодня3
Стала известна дата строительства ВСМ «Москва-Казань»
10:38, сегодня8
В Казани по делу о "пяти презервативах" и грабежа студентки поймали еще одного нападавшего
10:29, сегодня10
В Казани рядом с IT-парком строители нашли подземную реку
10:15, сегодня7
Власти Казани на развитие физкультуры и спорта потратят более 5 млрд рублей
09:49, сегодня13
Телеканал ТНТ записал ролик с извинениями перед ингушским народом за шутку с эскортницей
09:25, сегодня19
В Москве арестована экс-руководитель управления РТ: ее обвинили в хищении 150 млн рублей
09:03, сегодня35
Правительство России отказалось запретить курение около подъездов
08:33, сегодня14
«Ак Барс» подписал контракт с защитником ярославского «Локомотива»
08:12, сегодня1
Сегодня в Казани ожидается 7 градусов мороза
06:17, сегодня
В Казани пока еще не решили, где можно запускать фейерверки
19:58, 14.12.20174
Нужно больше баранины: Минниханов предложил главе Дагестана увеличить поставки мяса
18:49, 14.12.201730
В Татарстане осудили экс-полицейского, который должен был передать взятку коллеге
18:33, 14.12.20176
Экс-глава "Татфондбанка" Роберт Мусин встретит Новый год в СИЗО
18:17, 14.12.201721
СК о мужчине, который надругался над девочкой на Побежимова: он проводил ее до дома
17:27, 14.12.201740
Годовщина крушения "Татфондбанка": что происходит сейчас и что ожидается в будущем
17:25, 14.12.201711
Госдума введет новую предельную норму алкоголя в крови водителей
17:20, 14.12.201715
Европейский суд взыскал 19 тыс евро с правительства РФ за неоказание медпомощи в УФСИН РТ
17:05, 14.12.201711
В Казани осудили членов ОПГ «Невзоровские» из Челнов на 57 лет колонии строго режима
16:33, 14.12.20175
В Чистополе женщина, вернувшись домой, нашла мертвыми мужа и сына
16:11, 14.12.201711
Завтра в Казани ожидается порывистый ветер и небольшой снег
15:50, 14.12.2017
Путин ответил Собчак на допуск Навального на выборы: вы хотите, чтобы как на Украине было?
15:42, 14.12.2017184
В Татарстане будут судить капитана, который подверг угрозе жизни более 400 пассажиров
15:22, 14.12.201711
В Казани на каждого безработного приходится четыре вакансии
14:48, 14.12.201738
В Казани прокуратура закрыла сайт по продаже редкого леопарда
14:44, 14.12.20175
В Татарстане в 2017 году на правительственные сайты совершили 7 миллионов атак
14:31, 14.12.20174
Глава штаба Собчак в Казани опровергла информацию о ее визите в столицу Татарстана
14:12, 14.12.201713
В Казани задержали отца, сына которого нашли только после возбуждения дела об "убийстве"
14:10, 14.12.201711
В Казани закрыли движение по улицам Тэцевская и Пригородная
13:38, 14.12.20176
Путин на вопрос о национальных языках: у нас нет никакой остроты в этом вопросе
13:20, 14.12.2017126
Модные причёски предстоящего сезона
13:09, 14.12.2017
В Минстрое России спрогнозировали снижение ипотечных ставок до 6 процентов
13:00, 14.12.20177
Резиденты Иннополиса по итогам года заработали 1 млрд рублей
12:19, 14.12.201710
В Казани на Горьковском шоссе "Лада" повисла на отбойнике
12:01, 14.12.201725
На улице Мавлютова 26-летняя девушка на Mercedes сбила студента на "зебре"
11:48, 14.12.201754
Стало известно, когда откроется «Сказочный городок» на Кремлевской набережной
11:38, 14.12.201724
Казанец, забивший до смерти щенка из-за 1000 рублей, собирается купить еще одного пса
11:26, 14.12.201741
Инструкция ProKazan.ru: как купить билет на матчи ЧМ в Казани и не сойти с ума
10:52, 14.12.201712
Власти Казани запретили пикет за отставку главы Всемирного конгресса татар
10:49, 14.12.201735
В Казани поймали еще одного педофила
10:44, 14.12.201724
Казанские водители оказались самыми "светлыми" в России
10:19, 14.12.201715
Экс-главу допофиса разорившегося Татагропромбанка в Челнах осудили за кражу 6 млн рублей
09:52, 14.12.20176
СМИ: чиновникам запретят требовать от россиян «лишние» справки
09:25, 14.12.201715
В Казань пришла Федеральная сеть автосервисов
09:04, 14.12.201716
Жительница Казани стала «Супермоделью Татарстана»
09:01, 14.12.20179
Казанский аэропорт из-за погодных условий не смог принять ряд ночных рейсов
08:38, 14.12.20176
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В Татарстане в отделениях МВД установят еще 1000 камер видеонаблюдения

В Татарстане в отделениях МВД установят еще 1000 камер видеонаблюдения
16+
Фото: из архива ProKazan.ru

Министерство связи Татарстана намерено потратить 91,1 млн рублей на  организацию видеонаблюдения по всей республике по программе «Безопасный город». Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, должны быть установлены более 1 тыс камер во всех городах республики. Изображения с камер должны транслироваться на пункты наблюдения. Также часть камер может записывать информацию на локальные носители.

Отмечается, что в основном камеры предназначены для структур МВД и Управление ФСБ по РТ.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Татарстане установят новые дорожные камеры, разработанные компанией «Автодория».

По инициативе ГИБДД РТ камеры появятся за пределами населенных пунктов – на шести опасных трассах общей протяженностью более 1270 км. Планируется, что уже в ближайший год установка оборудования будет завершено.

Люция Кашапова, 15.12.2017, 13:49
Тэги: Деньги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

горожанин15 декабря 2017, 14:20
В подъезды надо,а то все подъезды загадили
0
0
Согласны с автором?
DS15 декабря 2017, 14:26
Толку с этих камер. Когда захотят включат когда надо отключат. только деньги зря.
1
3
Согласны с автором?
1115 декабря 2017, 14:45
Классное название : " В отделениях МВД....", я думал за ними будут следить, а оказывается для их нужд
1
0
Согласны с автором?
Горожанин15 декабря 2017, 14:51
В ответ на комментарий пользователя
В подъезды надо,а то все подъезды загадили
Развернуть
От ментальных привычек не спасут никакие камеры !
0
1
Согласны с автором?
Горожансто15 декабря 2017, 14:52
Кругом беспредел
0
1
Согласны с автором?
Горожанин15 декабря 2017, 15:16
90 тыс за камеру? однако...
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Пойдете ли вы на выборы 18 марта 2018 года?

До окончания голосования осталось:
Да. Буду голосовать за действующего лидера государстваДа. Буду голосовать за «Против всех» (Собчак) Буду голосовать за других
Голосов: 124
Голосовать
Голосов: 22
Голосовать
Голосов: 50
Голосовать
Нет. Я не хожу на выборыМне еще нет 18 лет
Голосов: 18
Голосовать
Голосов: 2
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru