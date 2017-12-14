В Татарстане в отделениях МВД установят еще 1000 камер видеонаблюдения

Министерство связи Татарстана намерено потратить 91,1 млн рублей на организацию видеонаблюдения по всей республике по программе «Безопасный город». Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, должны быть установлены более 1 тыс камер во всех городах республики. Изображения с камер должны транслироваться на пункты наблюдения. Также часть камер может записывать информацию на локальные носители.

Отмечается, что в основном камеры предназначены для структур МВД и Управление ФСБ по РТ.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Татарстане установят новые дорожные камеры, разработанные компанией «Автодория».

По инициативе ГИБДД РТ камеры появятся за пределами населенных пунктов – на шести опасных трассах общей протяженностью более 1270 км. Планируется, что уже в ближайший год установка оборудования будет завершено.